Η Ελλάδα της ακρίβειας

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα*

Υπάρχουν χώρες που παλεύουν με την ακρίβεια. Υπάρχουν χώρες που τη μειώνουν. Και υπάρχει και η Ελλάδα, που την έχει κάνει εθνικό σπορ.

Την ώρα που η Ευρώπη βλέπει τις τιμές τροφίμων να πέφτουν, εμείς βλέπουμε μόνο την απόδειξη να ανεβαίνει. Η Eurostat λέει ότι από το 2019 οι τιμές τροφίμων στην ΕΕ ανέβηκαν 23%. Στην Ελλάδα; 36%. Γιατί; Γιατί μπορούμε. Γιατί είμαστε λαός με ακριβό γούστο και φθηνή ανοχή.

Στο κρέας, στο γιαούρτι, στα φρούτα, στον καφέ, στη σοκολάτα παντού είμαστε πρώτοι. Αν υπήρχε Champions League ακρίβειας, θα το είχαμε σηκώσει από τα προκριματικά. Και θα κάναμε και παρέλαση στο Σύνταγμα.

Η αγοραστική δύναμη; Αυτή δεν πέφτει. Εξαϋλώνεται. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και νιώθεις ότι συμμετέχεις σε reality επιβίωσης.

Και ενώ η Ευρώπη αποκλιμακώνει, εμείς απογειωνόμαστε. Οι τιμές εδώ έχουν μεγαλύτερη ακαμψία κι από τον θείο στο τραπέζι που επιμένει ότι “παλιά ήταν καλύτερα”. Το ΙΟΒΕ μιλά για price stickiness (δυσκαμψία των τιμών). Εμείς το λέμε περήφανα “ό,τι ανεβαίνει, δεν ξανακατεβαίνει”.

Γιατί; Γιατί η αγορά μας είναι τόσο ανταγωνιστική όσο και το ελληνικό δημόσιο στις 15 Αυγούστου. Ολιγοπώλια, πλήρης μετακύλιση κόστους, μηδενική πίεση για μείωση τιμών. Αν οι τιμές ήταν άνθρωπος, θα είχε μόνιμη θέση στο Δημόσιο , δεν κουνιέται με τίποτα.

Και μέσα σε όλο αυτό, κάποιοι πανηγυρίζουν για “καλάθια”. Το “καλάθι του νοικοκυριού” δεν έριξε τις τιμές. Απλώς μας έμαθε ότι τα private label είναι το νέο “επώνυμο”. Σαν να σου λέει η κυβέρνηση ,“δεν θα σου μειώσω τις τιμές, αλλά θα σου δείξω πώς να ψωνίζεις σαν να είσαι φοιτητής Erasmus”.

Η Ελλάδα είναι πιο ακριβή από την Ευρώπη, η ακρίβεια κρατά περισσότερο, και οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα κάθε μέρα στο ράφι. Και το μόνο που πέφτει σταθερά είναι η ψυχολογία και χωρίς ΦΠΑ.

Αλλά μην ανησυχείτε. Όσο έχουμε “εργαλεία”, “καλάθια” και “επιτυχίες”, η ακρίβεια θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι ζούμε σε μια χώρα όπου το μόνο που μειώνεται είναι οι προσδοκίες και οι μισθοί μας.

*Πολιτική και οικονομική αναλύτρια

