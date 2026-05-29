Η TAPAirPortugal συνδέει απευθείας Αθήνα και Λισαβόνα με πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις από Ιούλιο

Νέο απευθείας δρομολόγιο μεταξύ Αθήνας και Λισαβόνας εγκαινιάζει από την 1η Ιουλίου η TAP Air Portugal, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της ελληνικής αγοράς με την Πορτογαλία αλλά και με σημαντικούς διεθνείς προορισμούς μέσω του δικτύου της πορτογαλικής αεροπορικής εταιρείας.

Η νέα αεροπορική σύνδεση θα πραγματοποιείται με πέντε πτήσεις την εβδομάδα και αναμένεται να προσφέρει περισσότερες επιλογές τόσο για ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για επαγγελματικά ταξίδια ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Humberto Delgado της Λισαβόνας θα αναχωρούν στις 21:30 κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 03:40 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι αναχωρήσεις από την Αθήνα θα πραγματοποιούνται στις 04:40 κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στη Λισαβόνα στις 07:15 τοπική ώρα.

Η TAP Air Portugal παρουσίασε το νέο δρομολόγιο στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του πρέσβη της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, Rui Macieira, αλλά και στελεχών της αεροπορικής αγοράς.

Στελέχη της εταιρείας χαρακτήρισαν την Αθήνα έναν από τους σημαντικότερους και πιο ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η ελληνική πρωτεύουσα συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά με τη σύγχρονη αστική ζωή.

Όπως ανέφεραν, η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας, τα μουσεία διεθνούς φήμης, οι παραδοσιακές γειτονιές όπως η Πλάκα αλλά και η συνολική πολιτιστική και τουριστική εμπειρία της Αθήνας αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση ταξιδιωτών από την Πορτογαλία αλλά και από άλλες αγορές που εξυπηρετεί η εταιρεία.

Παράλληλα, η TAP υπογράμμισε ότι η Αθήνα λειτουργεί και ως πύλη για περαιτέρω ταξίδια προς δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, ενισχύοντας τη συνολική δυναμική του νέου δρομολογίου.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του αεροδρομίου, Ιωάννα Παπαδοπούλου, σημείωσε ότι η Πορτογαλία αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά για την Αθήνα.

Όπως ανέφερε, η νέα σύνδεση προσφέρει περισσότερες επιλογές πρόσβασης προς τη Λισαβόνα, ενώ παράλληλα δίνει στους επιβάτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το διεθνές δίκτυο της TAP προς προορισμούς της Νότιας και Βόρειας Αμερικής.

Την ίδια στιγμή, η σύνδεση με την Αθήνα ενισχύει και τη δυνατότητα της TAP να αξιοποιήσει το δίκτυο πτήσεων της ελληνικής πρωτεύουσας προς τη Μεσόγειο και άλλες αγορές της ευρύτερης περιοχής.

Οι πτήσεις της γραμμής Αθήνα – Λισαβόνα θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Airbus A320neo κατά τη θερινή περίοδο, ενώ τον χειμώνα η εταιρεία θα χρησιμοποιεί αεροσκάφη Embraer E190.

Τα εισιτήρια για το νέο δρομολόγιο είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας αλλά και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Η TAP Air Portugal αποτελεί τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Πορτογαλίας και μέλος της Star Alliance από το 2005. Με έδρα τη Λισαβόνα, η εταιρεία αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση της πορτογαλικής πρωτεύουσας ως βασικού κόμβου σύνδεσης μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και αμερικανικής ηπείρου.

Η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από 1.000 εβδομαδιαίες πτήσεις προς 75 πόλεις διεθνώς, εξυπηρετώντας προορισμούς στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική αλλά και την Αφρική.

Παράλληλα, η TAP διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά, αποτελούμενο κυρίως από αεροσκάφη νέας γενιάς Airbus NEO, τα οποία προσφέρουν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων και μειωμένες εκπομπές ρύπων.

