Lavipharm: Άνοδος πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο με ώθηση από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Lavipharm στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με βασικό μοχλό ανάπτυξης την ενίσχυση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 11% και διαμορφώθηκαν στα 3,13 εκατ. ευρώ, έναντι 2,82 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Την ίδια ώρα, οι ενοποιημένες πωλήσεις προ rebate και clawback αυξήθηκαν κατά 12,8%, φτάνοντας τα 16,59 εκατ. ευρώ από 14,71 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Καθοριστική συμβολή στην επίδοση είχε η εγχώρια αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων, όπου οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 32,2%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου για τον όμιλο.

Αύξηση παρουσίασε και το μικτό κέρδος, το οποίο διαμορφώθηκε στα 6,58 εκατ. ευρώ από 6,03 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας βελτίωση 9,1%.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 28,6% και ανήλθαν σε 1,41 εκατ. ευρώ, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε επίπεδο συνολικών καθαρών κερδών μετά φόρων, η Lavipharm εμφάνισε υποχώρηση στα 0,82 εκατ. ευρώ από 1,63 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η μείωση σχετίζεται με το έκτακτο κέρδος που είχε καταγραφεί πέρυσι από την πώληση του δικτύου φαρμακείων, ύψους περίπου 973 χιλ. ευρώ.

Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου τόσο για το 2026 όσο και για το 2025 περιλαμβάνουν μη ταμειακή λογιστική επιβάρυνση από προγράμματα stock award και stock option. Για το φετινό πρώτο τρίμηνο η σχετική επιβάρυνση ανήλθε σε 215 χιλ. ευρώ, έναντι 239 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Στον τομέα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC), οι πωλήσεις κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, παρουσιάζοντας μείωση 0,9%.

Αντίθετα, οι εξαγωγές του ομίλου υποχώρησαν κατά 14,6%, στα 4,03 εκατ. ευρώ από 4,72 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Lavipharm αποδίδει τη μείωση σε συγκυριακούς λόγους και ειδικότερα στη μη έγκαιρη απόκτηση αδειών εξαγωγής από πελάτες για παραγγελίες ύψους περίπου 1,1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά ότι η εξαγωγική δραστηριότητα θα κινηθεί ανοδικά στο σύνολο του 2026, με βάση τις ήδη καταγεγραμμένες παραγγελίες. Στην πρόβλεψη αυτή δεν περιλαμβάνονται ακόμη τα έσοδα που αναμένεται να προκύψουν από την εξαγορά των δικαιωμάτων του σήματος DUROGESIC.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31 Μαρτίου 2026 διαμορφώθηκε στα 24,74 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του πρώτου τριμήνου δείχνει ότι η Lavipharm συνεχίζει να ενισχύει τη λειτουργική της επίδοση, με επίκεντρο τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και τη σταδιακή ενδυνάμωση της παρουσίας της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Διαβάστε επίσης

My Market: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ έως το 2029 σε επέκταση καταστημάτων και ψηφιακό μετασχηματισμό

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Οι Έλληνες αγοράζουν ολοένα περισσότερο online αυξάνοντας σταδιακά και τις ψηφιακές δαπάνες

Cenergy Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και ανεκτέλεστο 3,3 δισ. ευρώ ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική