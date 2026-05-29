ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 16:25
Μέσα Μεταφοράς: «Καίει» από αύριο το πρόστιμο αν δεν έχεις εισιτήριο

Στα 100 ευρώ – από 72 ευρώ που είναι σήμερα – ανεβαίνει από αύριο το πρόστιμο για όποιον χρησιμοποιεί τα Μέσα Μεταφοράς χωρίς να έχει εισιτήριο, με βάση τις διατάξεις του νόμου 5290/2026 και το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου.

Το πρόστιμο των 100 ευρώ αφορά επιβάτες με κανονικό εισιτήριο ή κάρτα. Για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο (μαθητές, φοιτητές, ΑμεΑ) το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, αν ο παραβάτης προχωρήσει εντός 10 ημερών στην αγορά προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό, δηλαδή στα 50 ευρώ αντί για 100.

Υπενθυμίζεται ότι αυστηροποιείται γενικά το πλαίσιο για τη χρήση και τη συμπεριφορά στα Μέσα Μεταφοράς, καθώς πλέον προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 40.000 ευρώ σε περιπτώσεις βανδαλισμών και γκράφιτι σε οχήματα, συρμούς και υποδομές των συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΣΑ, στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 οι επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών ξεπέρασαν τα 113,5 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τους αρμόδιους να αισιοδοξούν ότι η αύξηση του προστίμου θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την εικόνα στη μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής.

