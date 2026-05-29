Ο Robert De Niro έδωσε το σύνθημα για «τουλάχιστον μία ακόμη» συνεργασία με τον Martin Scorsese

Έτοιμος για μία νέα κινηματογραφική συνάντηση με τον Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) εμφανίστηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργική τους χημεία παραμένει ζωντανή μέσα στα χρόνια.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο GQ με αφορμή το Φεστιβάλ Tribeca, ο Ντε Νίρο δήλωσε ότι περιμένει να κάνει «τουλάχιστον μία ακόμη» ταινία με τον θρυλικό σκηνοθέτη. Αν και δεν αποκάλυψε κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτός σε ένα νέο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Η εμβληματική συνεργασία τους μετρά ήδη 10 ταινίες, ενώ πέρασε από ένα διάλειμμα 20 ετών μετά το «Casino» το 1995. Ωστόσο, οι δυο τους ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους στο «The Irishman» το 2019, αλλά και στο «Killers of the Flower Moon» τέσσερα χρόνια αργότερα.

Ο Σκορσέζε φαίνεται πως ξεκλειδώνει το ερμηνευτικό μεγαλείο του Ντε Νίρο, καθώς οι ερμηνείες του σε αυτές τις δύο ταινίες συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της καριέρας του.

Αυτή τη στιγμή, ο θρυλικός δημιουργός έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα του «What Happens at Night», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2027, ενώ έχει στα σκαριά διάφορες άλλες παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων των «Life of Jesus», «Sinatra», «Home», «Devil in the White City» και «Midnight Vendetta».

Όπως αναφέρει το World of Reel, τα τελευταία χρόνια ο Σκορσέζε έχει βρει στο πρόσωπο του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) ακόμη έναν μόνιμο πρωταγωνιστή. Ήδη μετρούν οκτώ ταινίες μαζί συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου «What Happens at Night».

Σημειώνεται ότι στο «Killers of the Flower Moon» ήταν η πρώτη φορά που ο Ντε Νίρο και ο ΝτιΚάπριο μοιράστηκαν το ίδιο πλατό υπό τις οδηγίες του Σκορσέζε.

