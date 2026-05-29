Πύργος: Εργάτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ανακαίνισης – Κατέρρευσε μεσοτοιχία και παρέσυρε σκαλωσιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ανακαίνισης σε κατοικία στον Πύργο.
Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Σύμφωνα με το ilialive, ο εργάτης βρέθηκε στο έδαφος από τμήμα τοίχου που κατέρρευσε.
Τα μέχρι στιγμής στοιχεία αναφέρουν ότι υποχώρησε μεσοτοιχία, η οποία παρέσυρε σκαλωσιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του εργαζομένου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Διαβάστε επίσης:
Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου (photos)
Χανιά: Τρόμος στην Παλιά Πόλη – Άνδρας κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά!
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Μοναξιά, υπογεννητικότητα και γηρατειά το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας – «Κατανοητά τα κείμενα» λέει η ΟΕΦΕ (PDF)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.