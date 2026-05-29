Πύργος: Εργάτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ανακαίνισης – Κατέρρευσε μεσοτοιχία και παρέσυρε σκαλωσιά

Εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ανακαίνισης σε κατοικία στον Πύργο.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Σύμφωνα με το ilialive, ο εργάτης βρέθηκε στο έδαφος από τμήμα τοίχου που κατέρρευσε.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία αναφέρουν ότι υποχώρησε μεσοτοιχία, η οποία παρέσυρε σκαλωσιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του εργαζομένου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

