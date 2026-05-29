Συνέδριο powergame και Economist – K. Μάγειρας: Το κράτος να επενδύσει σε λιμενικές υποδομές για την ανάπτυξη του τουρισμού

Για την ανάγκη ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών στην Κρήτη μίλησε ο πρόεδρος της Attica Group, Κυριάκος Μάγειρας στο συνέδριο των powergame.gr και Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», που πραγματοποιείται στα Χανιά.

O κ. Μάγειρας τόνισε ότι το νησί μπορεί να εξελιχθεί σε κομβικό hub τουρισμού και μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ σημείωσε ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κρήτη εδώ και δεκαετίες, «διατηρώντας καθημερινή σύνδεση του νησιού με τον Πειραιά και τα Δωδεκάνησα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Όπως ανέφερε, η Κρήτη «αποτελεί στρατηγικό κόμβο για το δίκτυο της εταιρείας, ενώ το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι αναμένεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη διασύνδεση του νησιού με τις Κυκλάδες και άλλους τουριστικούς προορισμούς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον το νέο αεροδρόμιο καταστεί ανταγωνιστικό, η Κρήτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος σταθμός για επισκέπτες που θα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς άλλα νησιά του Αιγαίου.

«Η ακτοπλοΐα ετοιμάζεται για το πάρτι που ελπίζουμε ότι θα γίνει όταν θα είναι έτοιμα όλα αυτά τα έργα υποδομής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποδομές, διασυνδέσεις και το «κενό» των logistics

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο επικεφαλής της Attica Group στην ανάγκη διασύνδεσης όλων των μεγάλων έργων υποδομής στην Κρήτη -αεροδρόμια, λιμάνια και οδικά δίκτυα- τα οποία, όπως είπε, σήμερα δεν λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα.

Αναφερόμενος στον ΒΟΑΚ, τον χαρακτήρισε κρίσιμο έργο για τη συνολική ανάπτυξη του νησιού, ωστόσο σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στη σύνδεση του αεροδρομίου με το οδικό δίκτυο, αλλά και στη λειτουργική διασύνδεση των λιμανιών, ειδικά στην περιοχή των Χανίων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Κρήτη δεν διαθέτει ακόμη ένα μεγάλο, οργανωμένο logistics center, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει την αυξανόμενη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

«Το κράτος πρέπει να επενδύσει σε υποδομές λιμενικές, να επενδύσει σε υποδομές που θα συνδέουν τα λιμάνια με logistic centers», τόνισε, προσθέτοντας ότι η έλλειψη τέτοιων υποδομών περιορίζει τη συνολική αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών.

Ο κ. Μάγειρας αναφέρθηκε επίσης στην έντονη διακίνηση φορτηγών μεταξύ Κρήτης και Πειραιά, σημειώνοντας ότι εκατοντάδες φορτηγά μετακινούνται καθημερινά, δημιουργώντας σημαντικές πιέσεις στο λιμενικό και οδικό σύστημα της πρωτεύουσας.

Όπως είπε, στην πράξη διαμορφώνεται μια «θαλάσσια εγνατία οδός» που συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα με την Κρήτη, η οποία όμως στηρίζεται ακόμη σε υποδομές που χρειάζονται αναβάθμιση.

«Για να καταλάβετε τον αντίκτυπο που έχει η Κρήτη στο σύστημα μεταφορών, καθημερινά 400–500 φορτηγά φεύγουν από το νησί και επιστρέφουν στον Πειραιά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στον λιμένα.

Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

Αναφερόμενος στη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση, ο επικεφαλής της Attica Group έκανε λόγο για έντονη ρυθμιστική αβεβαιότητα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Όπως υποστήριξε, οι διαφορετικοί κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον IMO και τις εθνικές αρχές δεν είναι πλήρως εναρμονισμένοι, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τους επενδυτές.

«Η ορατότης στην ακτοπλοΐα είναι πραγματικά close to zero», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι αποφάσεις για νέα πλοία αφορούν επενδύσεις με ορίζοντα δεκαετιών, γεγονός που απαιτεί σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ανέδειξε το λεγόμενο 3D στρατηγικό πλαίσιο της εταιρείας: decarbonization, digitalization και differentiation, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η απανθρακοποίηση προχωρά με αργούς ρυθμούς λόγω έλλειψης ενιαίας πολιτικής κατεύθυνσης.

Ο κ. Μάγειρας ανέφερε ότι η Attica Group έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, μεταξύ των οποίων νέα μεγάλα πλοία στη γραμμή Ελλάδας–Ιταλίας, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι εκεί το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πιο ξεκάθαρο.

Αντίθετα, όπως είπε, στο Αιγαίο η εικόνα παραμένει πιο αβέβαιη, γεγονός που επηρεάζει τον σχεδιασμό νέων επενδύσεων στον στόλο.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της Attica Group χαρακτήρισε την Κρήτη παράδειγμα οργανωμένης αναπτυξιακής προσπάθειας, σημειώνοντας ότι το επενδυτικό “κύμα” που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να μεταμορφώσει το νησί σε μοναδικό τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μοντέλο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για άλλα μεγάλα νησιά της χώρας, καθώς η ανάπτυξη του τουρισμού προϋποθέτει σύγχρονες λιμενικές και μεταφορικές υποδομές.

