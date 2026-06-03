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03.06.2026 15:38

Grand οpening για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα – Ολοήμερο πάρτι με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy το Σάββατο 6 Ιουνίου

03.06.2026 15:38
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Στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα, το νέο κατάστημα της Allwyn δίνει το στίγμα της νέας εποχής για το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για έναν μοναδικό, σύγχρονο χώρο, σχεδιασμένο με στόχο να προσφέρει άνεση και διαδραστικότητα, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών.

Το μοντέρνο design, η ψηφιακή φιλοσοφία και η τεχνολογία σε πρωταγωνιστικό ρόλο συνθέτουν ένα περιβάλλον που μοιάζει βγαλμένο από το μέλλον, επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία διασκέδασης που απολαμβάνουν οι πελάτες.

Το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα ανοίγει και επισήμως τις πόρτες του το Σάββατο 6 Ιουνίου και το γιορτάζει με ένα ολοήμερο event εγκαινίων, γεμάτο μουσική, ενέργεια και εκπλήξεις.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Pepper και Happy, που θα εκπέμπουν ζωντανά από εκεί, 12:00 με 14:00 και 14:00 με 16:00 αντίστοιχα, με τους Τάκη Γιαννούτσο, Θοδωρή Βαμβακάρη, Βίκυ Χατζάκη και Σωτήρη Καλυβάτση.

Τη σκυτάλη παίρνει ο DJ Spector από τις 16:00 έως τις 18:00, με ένα ξεχωριστό set γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες των 80s και 90s.

Το  νέο Allwyn Store στο Σύνταγμα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη κατάστημα, αλλά το πιο hot σημείο της πόλης και το γιορτάζει με ένα event στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας. Μην λείψει κανείς!

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 15:46
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Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες- Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια συστήνει η Επιτροπή

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Πρόστιμο 3 εκατ. στη Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

1
ADVERTORIAL

Grand οpening για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα – Ολοήμερο πάρτι με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy το Σάββατο 6 Ιουνίου

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