Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού σε περιοχές του Πειραιά σήμερα το βράδυ μετά τις 23:30

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης, θα σημειωθεί πλήρης διακοπή της υδροδότησης στις περιοχές του Πειραιά: Προφήτης Ηλίας και στα υψηλά σημεία της Καλλίπολης.

Παράλληλα, θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης στις ακόλουθες περιοχές του Πειραιά:

Καστέλλα

Κέντρο Πειραιά

Καλλίπολη

Χατζηκυριάκειο

Πειραϊκή

Αγία Τριάδα

Διάρκεια: από το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 23:30 έως τη λήξη των εργασιών, με σταδιακή επαναφορά της υδροδότησης στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συνίσταται η λελογισμένη χρήση νερού.

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.