Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού σε περιοχές του Πειραιά σήμερα το βράδυ μετά τις 23:30

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Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης, θα σημειωθεί πλήρης διακοπή της υδροδότησης στις περιοχές του Πειραιά: Προφήτης Ηλίας και στα υψηλά σημεία της Καλλίπολης.
Παράλληλα, θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης στις ακόλουθες περιοχές του Πειραιά:
Διάρκεια: από το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 23:30 έως τη λήξη των εργασιών, με σταδιακή επαναφορά της υδροδότησης στις επηρεαζόμενες περιοχές.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συνίσταται η λελογισμένη χρήση νερού.
Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.
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