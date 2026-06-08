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08.06.2026 09:02

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

08.06.2026 09:02
pyrosbestiki
φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Στρατού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 08:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 09:28
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