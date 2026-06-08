Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Στρατού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 08:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.
Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
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