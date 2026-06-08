Νέα απογείωση στην τηλεθέαση του Mega την Παρασκευή (5/6)

Με ανεβασμένη επίδοση, ιδίως από το απόγευμα της Παρασκευής και έπειτα, το Mega επικράτησε άνετα στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού. Ρόλο διαδραμάτισαν στη συνολική «εικόνα» του σταθμού η ειδησεογραφική «Live news» αλλά και το «Φως στο τούνελ», το οποίο κατάφερε για μια ακόμη φορά να κάνει αρκετούς να ξενυχτήσουν.

Ο Alpha στο prime time του είχε φρέσκο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», αποσπώντας συνολικά το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο από την ημερήσια πίτα τηλεθεασης της Nielsen.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας, η επίδοση της ΕΡΤ2Σπορ λόγω της απευθείας μετάδοσης του δεύτερου της σειράς τελικών των GBL ΠΑΟ-ΟΣΦΠ, χάρη στην οποία ξεπέρασε την ΕΡΤ1 και «απείλησε» τη θέση του Open.

Ισοδύναμα αναδείχθηκαν για μια ακόμη φορά τα Star και ΣΚΑΪ.

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