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09.06.2026 14:27

Εξάρθρωση σπείρας που διακινούσε μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα στην Αττική – Έξι συλλήψεις

09.06.2026 14:27
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Καθοριστική ήταν η συμβολή του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με έδρα την Αττική.

Στο πλαίσιο επιχείρησης στον Νέο Κόσμο συνελήφθη ένας Τούρκος υπήκοος που σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, καθώς και άλλοι πέντε αλλοδαποί για αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση μεταναστών, την παράνομη είσοδο στη χώρα, την πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα τα στελέχη ασφαλείας του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά μαζί με στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) είχαν εντοπίσει τις τελευταίες ημέρες την οικία του προαναφερόμενου και θέτοντάς την σε διακριτική παρακολούθηση μετέβησαν μαζί με τα στελέχη της ανωτέρω υπηρεσίας στον Νέο Κόσμο Αττικής όπου εντόπισαν και συνέλαβαν έξωθεν της οικίας του τον Τούρκο υπήκοο μαζί με έναν ακόμα ομοεθνή του ηλικίας 38 και 27 ετών αντίστοιχα.

Κατά τη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου προέκυψε ότι εις βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πρωτοδικών Σάμου, ενώ ο 27χρονος στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή του στη χώρα.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πλαστή άδεια οδήγησης βουλγαρικών αρχών, την οποία δήλωσε ότι είχε προμηθευτεί έναντι του χρηματικού ποσού των πεντακοσίων ευρώ, καθώς και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας των ανωτέρω.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 38χρονου στον Νέο Κόσμο Αττικής, παρουσία δικαστικού λειτουργού εντοπίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί (1 Σύρος και 3 Τούρκοι πολίτες), ηλικίας 39, 25, 24 και 29 ετών, οι οποίοι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ταξιδιωτικά και ταυτοποιητικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας, διαφόρων χωρών.

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