«Η Μαρινέλλα μού είχε πει “από το να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή”»

Μία προσωπική εξομολόγηση που του είχε κάνει η Μαρινέλλα μοιράστηκε ο Δημήτρης Παπάζογλου, περιγράφοντας μια σκέψη που του είχε εμπιστευτεί η αείμνηστη ερμηνεύτρια. Όπως ανέφερε ο χορευτής, η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία να πεθάνει πάνω στη σκηνή, σημειώνοντας πως, από τη στιγμή που μπορούσε ακόμη να τραγουδά, δεν ήθελε να μείνει στο σπίτι της περιμένοντας το τέλος.

Αναφερόμενος στη σχέση τους, ο Δημήτρης Παπάζογλου υπογράμμισε ότι η πρόσκλησή του στο σπίτι της κατά τις γιορτινές περιόδους αποτελούσε ένδειξη φιλίας και εκτίμησης από την πλευρά της. «Το γεγονός ότι με καλούσε στις γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, να τρώω με την οικογένειά της ήταν μεγάλη απόδειξη φιλίας και εκτίμησης», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Στη συνέχεια, ο χορευτής στάθηκε στη στάση ζωής της μεγάλης ερμηνεύτριας απέναντι στον θάνατο, τονίζοντας πως δεν επιθυμούσε να παραμένει στο σπίτι της αναμένοντάς τον, αλλά να βρίσκεται ενεργή στη σκηνή. «Η Μαρινέλλα είχε πει μια φοβερή φράση. Μου έλεγε “άκου να σου πω, Δημητράκη μου, αφού αυτό δουλεύει ακόμα, από το να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή”», σημείωσε.

«Φοβόμουν την Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Παράλληλα, ο Δημήτρης Παπάζογλου αναφέρθηκε και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, λέγοντας ότι στην αρχή του προκαλούσε φόβο και προσπαθούσε να τη «διαβάσει», ενώ με την πάροδο του χρόνου η μεταξύ τους σχέση εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα θερμή.

«Φοβόμουν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν την ήξερα και προσπαθούσα να την ψυχολογήσω. Αλλά με δούλευε κιόλας. Μου έλεγε “κύριε, Παπάζογλου, δεν χρειάζεται να δείχνετε ότι είστε τόσο κουρασμένος”. Μετά η σχέση μου μαζί της ήταν πάρα πολύ αγαπησιάρικη», ανέφερε ο Δημήτρης Παπάζογλου.

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