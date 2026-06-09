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09.06.2026 09:31

Σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή posokanei για σύγκριση τιμών

09.06.2026 09:31
supermarket_unsplash
@unspalsh

Εντός των ημερών πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής posokanei οι καταναλωτές θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα.

Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Παράλληλα, το υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τον διάλογο με τους εμπορικούς φορείς, με στόχο τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα και τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της περιόδου.

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