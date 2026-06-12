Ιράν: Αναβλήθηκε η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Την αναβολή της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Τεχεράνης Αλιρεζά Ζακάνι.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης του Ιράν είχε σκοτωθεί την πρώτη μέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο δήμαρχος Αλιρεζά Ζακάνι, σε δήλωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, αναφέρει ότι η τελετή έχει αναβληθεί για μετά τις πρώτες 10 ημέρες του Μουχάραμ, ώστε να μπορέσουν οι πιστοί να ολοκληρώσουν το ετήσιο πένθος τους για τον Ιμάμη Χουσεΐν, τον σεβαστό ηγέτη των Σιιτών που σκοτώθηκε στη μάχη της Καρμπάλα το 680 ​​μ.Χ.

Αυτό σημαίνει ότι η κηδεία του Χαμενεΐ θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο 10ήμερο του Μουχάραμ, μεταξύ 26 Ιουνίου και 5 Ιουλίου.

Αξιωματούχοι της Τεχεράνης έχουν δηλώσει νωρίτερα ότι αναμένουν την παρουσία 20 εκατομμυρίων ανθρώπων στην τριήμερη εκδήλωση.

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