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12.06.2026 10:07

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος με 128 χλμ. και χωρίς άδεια ανασφάλιστο αυτοκίνητο

12.06.2026 10:07
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Σειρά τροχονομικών παραβάσεων φέρεται να διέπραξε τα ξημερώματα 26χρονος οδηγός που συνελήφθη στην περιοχή των Πεύκων από αστυνομικούς της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα, ενώ παρά το σήμα στάσης των αστυνομικών, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Επιπλέον, το όχημα που οδηγούσε δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης και ήταν ανασφάλιστο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2000 ευρώ.

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