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16.06.2026 22:03

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Σενεγάλη 0-0 – Live η μάχη στο Νιου Τζέρσεϊ

16.06.2026 22:03
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Η φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, Γαλλία, κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ της Αμερικής, αντιμετωπίζοντας την τροπαιούχο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Σενεγάλη, σε ένα μεγάλο ματς για τον 9ο όμιλο της διοργάνωσης.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

ΓΑΛΛΙΑ: Μενιάν, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά, Ερναντέζ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ: Μεντί, Κουλιμπαλί, Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ, Ι. Γκέιγ, Καμαρά, Π. Γκέιγ, Μανέ, Τζάκσον, Σαρ

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