Σκολίωση: Εννέα μύθοι και αλήθειες

Μια από τις πιο παρεξηγημένες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης είναι η σκολίωση, εξαιτίας του πλήθους των παρανοήσεων που κυκλοφορούν γι’ αυτήν.

Οι μύθοι που την περιβάλλουν – από την εσφαλμένη πεποίθηση ότι αφορά μόνο παιδιά και οφείλεται στο βάρος της σχολικής τσάντας ή την κακή στάση σώματος στο γραφείο, μέχρι τον αναίτιο φόβο ότι οδηγεί σε αναπηρία – προκαλούν σύγχυση και άγχος, και συχνά οδηγούν μικρούς και μεγάλους ασθενείς σε αναποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές.

Με αφορμή την καθιέρωση του Ιουνίου ως μήνα ευαισθητοποίησης για τη ιδιοπαθή σκολίωση, πάθησης γνωστής στους Αρχαίους Έλληνες από το 400 π.χ., η έγκυρη ενημέρωση μπορεί να ενθαρρύνει ενήλικες ασθενείς και κυρίως τους γονείς μικρών παιδιών και εφήβων με εμφανείς ενδείξεις για μελλοντική ασυνήθιστη καμπυλότητα στη σπονδυλική στήλη να εφαρμόσουν διάφορους τρόπους διαχείρισης που θα εξασφαλίσουν ένα λιγότερο δυσλειτουργικό και επώδυνο αύριο.

«Η σκολίωση αποτελεί μια σύνθετη, τρισδιάστατη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία χαρακτηρίζεται από πλάγια κυρτότητα, στροφή των σπονδύλων στον οριζόντιο άξονα και μεταβολή των φυσιολογικών καμπυλοτήτων (κύφωσης/λόρδωσης). Εκτός από την παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, επηρεάζει την εμφάνιση και τη στάση του σώματος. Η συγκεκριμένη σπονδυλική δυσμορφία δεν συνιστά απλώς ένα αισθητικό ζήτημα, καθώς τα συμπτώματά της είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη συστηματική υγεία», εξηγεί ο Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, δρ Κωνσταντίνος Σταραντζής. Διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης & Σκολίωσης στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και επιστημονικός Διευθυντής και υπεύθυνος του τμήματος σπονδυλικής στήλης της Osteon Orthopedic & Spine Clinic.

«Οι επιπτώσεις σε άτομα με σοβαρή σκολίωση ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρόνιο πόνο, θωρακική δυσφορία, κεφαλαλγίες, περιορισμό της αναπνευστικής λειτουργίας και διαταραχές του ύπνου, υποβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Η συχνότερη μορφή εμφανίζεται κατά την εφηβική ηλικία και ονομάζεται ιδιοπαθής – όρος που υποδηλώνει άγνωστη ή πολυπαραγοντική αιτιολογία. Μέχρι σήμερα, ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός και τα αίτια έναρξης και εξέλιξης της πάθησης παραμένουν υπό επιστημονική διερεύνηση», προσθέτει.

Μύθοι και αλήθειες

Η αδιευκρίνιστη αιτιολογία είναι άλλωστε ο κυριότερος λόγος των παρανοήσεων, μερικές από τις πιο συνηθισμένες των οποίων είναι:

1. Μύθος: Η σκολίωση επηρεάζει μόνο παιδιά και εφήβους

Οι έφηβοι με ιδιοπαθή σκολίωση υπερτερούν σε αριθμό, αλλά η νόσος εκδηλώνεται σε άτομα κάθε ηλικίας. Στους ενήλικες, η εκφυλιστική σκολίωση (άνω των 50) οφείλεται σε φθορά, αρθρίτιδα ή δισκοπάθεια, ενώ δευτεροπαθώς προκαλείται από οστεοπόρωση, λοιμώξεις ή νεοπλάσματα. Η ηλικιακή εξασθένηση των συνδέσμων μειώνει τη σπονδυλική σταθερότητα, πλήττοντας το 30% των ατόμων άνω των 60 ετών, έναντι μόνο του 3% των εφήβων!

2. Μύθος: Η κακή στάση του σώματος προκαλεί σκολίωση

Η κακή στάση σώματος και οι σωματικές συνήθειες δεν προκαλούν δομική σκολίωση, η οποία αποτελεί παραμόρφωση ιδιοπαθούς ή γενετικής αιτιολογίας, που δεν διορθώνεται με ηθελημένη ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Στην πραγματικότητα, περίπου το 80-85% των περιπτώσεων σκολίωσης είναι ιδιοπαθείς.

Η στάση συνδέεται με λειτουργική, μη δομική σκολίωση, η οποία υποχωρεί όταν ο ασθενής σκύβει ή ξαπλώνει. Αυτή η προσωρινή καμπυλότητα μπορεί πράγματι να σχετίζεται με κακή στάση του σώματος, μυϊκές ανισορροπίες ή διαφορές στο μήκος των ποδιών.

3. Μύθος: Η σκολίωση προκαλεί πάντα πόνο

Η σχέση μεταξύ της σοβαρότητας της καμπύλης και των συμπτωμάτων δεν είναι πάντα απλή – ορισμένα άτομα με μεγαλύτερες καμπύλες βιώνουν ελάχιστη δυσφορία, ενώ άλλα με μικρότερες μπορεί να έχουν περισσότερα συμπτώματα.

Σε γενικές γραμμές η ιδιοπαθής σκολίωση στα αρχικά στάδια, ειδικά σε παιδιά και εφήβους, είναι ανώδυνη, καθιστώντας τον προσυμπτωματικό έλεγχο αναγκαίο. Ο μυοσκελετικός πόνος ή η νευρολογική συμπτωματολογία εκδηλώνονται κυρίως στους ενήλικες ασθενείς συχνά λόγω εκφυλιστικής σκολίωσης ή αρθρίτιδας, ενώ επηρεάζουν μόλις το 20% των εφήβων.

4. Μύθος: Η «αναμονή» είναι η καλύτερη προσέγγιση

Η παραδοσιακή προσέγγιση της αναμονής («wait and see») αυξάνει τον κίνδυνο εξέλιξης της σπονδυλικής παραμόρφωσης, οδηγώντας συχνά σε χειρουργική σπονδυλοδεσία. Αντίθετα, η σύγχρονη ιατρική επιτάσσει πρώιμη διάγνωση και άμεση παρέμβαση. Η εφαρμογή εξατομικευμένου κηδεμόνα και ειδικών φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων σε μικρότερες κυρτώσεις βελτιώνει θεαματικά την πρόγνωση, ανακόπτει την επιδείνωση και προλαμβάνει επεμβατικές μεθόδους.

5. Μύθος: Η φυσικοθεραπεία μειώνει τη σκολίωση

Η φυσικοθεραπεία ενισχύει τη λειτουργικότητα και την κινητικότητα των ασθενών, αποτελώντας βασικό πυλώνα της πολυπαραγοντικής αντιμετώπισης της πάθησης. Ωστόσο, δεν υφίστανται επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η γενικευμένη κινησιοθεραπεία, η μάλαξη, οι τεχνικές κινητοποίησης ή οι ασκήσεις σταθεροποίησης του κορμού μπορούν να βελτιώσουν την κλίση. Σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα, οι μόνες μη επεμβατικές μέθοδοι με τεκμηριωμένη κλινική αποτελεσματικότητα στη θεραπεία και αναχαίτιση της σκολίωσης είναι η εφαρμογή ειδικών ορθοπεδικών κηδεμόνων και επικουρικά οι ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για τη σκολίωση (PSSE).

6. Μύθος: Τα άτομα με σκολίωση δεν μπορούν να αθληθούν

Αντίθετα με την εσφαλμένη πεποίθηση ότι η σωματική δραστηριότητα επιδεινώνει τη γωνία Cobb (μέτρηση του βαθμού παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης), η κινητικότητα και η διατήρηση φυσιολογικού βάρους ενισχύουν την υγεία της σπονδυλικής στήλης στα άτομα με σκολίωση. Συστήνονται αεροβικές δραστηριότητες χαμηλής καταπόνησης (κολύμβηση, πεζοπορία, χορός). Αντίθετα, τα αθλήματα επαφής και ο υψηλός ανταγωνισμός ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού και αποσταθεροποίησης της καμπύλης προτού ολοκληρωθεί η θεραπευτική αποκατάσταση. Γι’ αυτό απαιτείται πρότερη ιατρική αξιολόγηση και οδηγίες.

7. Μύθος: Η σκολίωση δεν επηρεάζει τον ύπνο

Η σκολίωση προκαλεί διαταραχές ύπνου όταν ο ασθενής πονά, νοιώθει δυσφορία ή δύσπνοια. Για τη διατήρηση της σπονδυλικής ευθυγράμμισης, αντενδείκνυται η πρηνής θέση (μπρούμυτα). Στην ύπτια θέση συστήνεται ανατομικό μαξιλάρι αυχένα με εσοχή. Στην πλάγια θέση απαιτείται μαξιλάρι ίσο με την απόσταση ώμου-κεφαλής και προσθήκη μαξιλαριού ανάμεσα στα γόνατα για βέλτιστη αποφόρτιση.

8. Μύθος: Η σκολίωση μπορεί να προληφθεί

Λόγω της αδιευκρίνιστης αιτίας εμφάνισης της ιδιοπαθούς σκολίωσης, η πρωτογενής πρόληψη μέσω διατροφής, γενικευμένης άσκησης ή τροποποίησης του τρόπου ζωής είναι αδύνατη. Η βέλτιστη διαχείριση βασίζεται στην έγκαιρη διάγνωση και την άμεση εφαρμογή εξειδικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης. Οι σύγχρονες, στοχευμένες, συντηρητικές μέθοδοι επιδεικνύουν υψηλή αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας όχι μόνο τη σταθεροποίηση αλλά και τη μείωση της καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης.

9. Μύθος: Η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη θεραπεία

Η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων με σκολίωση αντιμετωπίζεται με επιτυχία μέσω συντηρητικών (μη χειρουργικών) μεθόδων (ασκήσεις, εφαρμογή κηδεμόνα). Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος της γωνίας Cobb, την ηλικία του ασθενούς και την ωριμότητα των οστών (δηλαδή πόσο ακόμα αναμένεται να αναπτυχθεί). Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε σοβαρά περιστατικά με γωνία Cobb άνω των 50 μοιρών, λόγω υψηλού κινδύνου επιδείνωσης.

Οι μύθοι δεν τελειώνουν εδώ. Οι πεποιθήσεις ότι επηρεάζει μόνο τα κορίτσια, ότι οι γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου κατά την εγκυμοσύνη ή ότι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, ότι διορθώνεται βελτιώνοντας τη στάση το σώματος, ότι κάθε καμπύλη της σπονδυλικής στήλης είναι σκολίωση, ότι μπορεί να διαγνωστεί μόνο με κλινική αξιολόγηση είναι επίσης εσφαλμένες.

«Αυτές και άλλες παρανοήσεις δύνανται να καθυστερήσουν τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία, επηρεάζοντας ενδεχομένως τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα με σκολίωση. Γι’ αυτό η ιατρική αξιολόγηση είναι απαραίτητη ακόμα κι όταν δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα», καταλήγει ο δρ Σταραντζής.

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