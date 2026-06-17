1η Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου: Ένα πολύχρωμο ταξίδι στη φύση, τον πολιτισμό και τη δημιουργία

Από τις 22 έως και τις 28 Ιουνίου, το Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο μεταμορφώνεται σε έναν μοναδικό χώρο συνάντησης της φύσης, της τέχνης, της γνώσης και της ψυχαγωγίας, φιλοξενώντας την 1η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Με ελεύθερη είσοδο για όλους, η πρώτη αυτή μεγάλη γιορτή των λουλουδιών και του αστικού πρασίνου φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο θεσμό για την πόλη μας, προσφέροντας καθημερινά ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και καλλιτεχνικών δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Η αυλαία της έκθεσης ανοίγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 17.00, ενώ την ίδια μέρα, στις 20.00 μια ξεχωριστή μουσική βραδιά περιμένει τους επισκέπτες της: Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Δημήτρης Σταρόβας και οι Starovas Band ανεβαίνουν στη σκηνή με τη μεγάλη συναυλία «STAR OVATION – Το Rock που δεν ξεχάσαμε», προσφέροντας στο κοινό ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι γεμάτο διαχρονικές ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες. Μια συναυλία γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και νοσταλγία που αναμένεται να δώσει τον τόνο σε μια εβδομάδα γεμάτη χρώματα, αρώματα και αξέχαστες εμπειρίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δεκάδες δράσεις όπως:

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Μικροί Κηπουροί», όπου τα παιδιά γνωρίζουν τη φύση μέσα από παραμύθια, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική και βιωματικές δραστηριότητες φύτευσης.

• Τη διαδραστικήμουσικο-αφηγηματική παράσταση «Μετρώ της φύσης τις πληγές και τις γιατροπορεύω» από τις «Σουσουράδες».

• Την παρουσίαση του βιβλίου «Η Πράσινη Βασίλισσα», που καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση και την αγάπη για το περιβάλλον.

• Τις περιπετειώδεις αποστολές της ομάδας «3Β – Βλέπω, Βρίσκω, Βοηθάω», που μετατρέπουν τη μάθηση σε παιχνίδι και εξερεύνηση.

• Το δημιουργικό εργαστήριο «Φτιάχνουμε τη λουλουδάτη κάρτα μας».

• Το ξεχωριστό πρόγραμμα «The Petals of Peace Project» και το παραμύθι «Το ταξίδι του μικρού λουλουδιού του λωτού», που μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα για την αλήθεια, τη συμπόνια και την ειρηνική συνύπαρξη.

• Θεαματικά BubblesShows, πολύχρωμο FacePainting, παιχνίδια και μπαλονοκατασκευές από ανιματέρ.

• Τον αγαπημένο Μάγο Loukos με εντυπωσιακά μαγικά δρώμενα.

• Παράσταση Θεάτρου Σκιών με το έργο «Ο Καραγκιόζης Ποδηλάτης», που θα χαρίσει άφθονο γέλιο σε μικρούς και μεγάλους.

Η 1η Ανθοκομική Έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια γιορτή αφιερωμένη στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη δημιουργική έκφραση, τη γνώση και την ψυχαγωγία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία του πρασίνου στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αποτελεί δε το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου του Δήμου για την αναβάθμιση και σταδιακή ανάπλαση του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων και τη μετατροπή του σε έναν ανοιχτό, ζωντανό και εξωστρεφή πόλο πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής για ολόκληρη την περιοχή.

Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων και δράσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

O Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης στην 1η Ανθοκομική Έκθεση, δηλώνοντας: «Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια σας προσκαλούμε στην 1η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου μας, μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για την πόλη μας και μια αφορμή για συνάντηση, δημιουργία και ψυχαγωγία. Στο Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων, από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, δημιουργούμε έναν ζωντανό χώρο γεμάτο χρώματα, αρώματα, μουσική, παιχνίδι και γνώση. Έναν χώρο όπου τα παιδιά θα ανακαλύψουν τη μαγεία της φύσης και οι μεγαλύτεροι θα απολαύσουν ξεχωριστές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εμπειρίες. Σας καλώ όλους, οικογένειες, παιδιά, νέους και μεγαλύτερους συμπολίτες μας, να επισκεφθείτε την έκθεση με ελεύθερη είσοδο, να συμμετάσχετε στις δράσεις και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής της πόλης μας».