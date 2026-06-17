Καιρός: Άλλο ένα καλοκαιρινό διάλειμμα με… γενικευμένη θερμική αστάθεια στον ηπειρωτικό κορμό με μπόρες και καταιγίδες!

Φίλες και φίλοι, ο φετινός Ιούνιος έχει βαλθεί να μας τρελάνει με τα τερτίπια του, αφού εκεί που μας λούζει με καταιγίδες, την επόμενη στιγμή μας στέλνει γραμμή για βουτιές στην παραλία! Χθες, Τρίτη, ο υδράργυρος κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και τους 35 °C, με τη μέγιστη τιμή να καταγράφεται στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Θήβας, της Στυλίδας και της Νέας Οδού Θήβας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 35.3 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η ζέστη ήταν αισθητή στο 49% της χώρας, καθώς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 283 από τους 582 ενεργούς σταθμούς. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία διαμορφώθηκε στους 29.6 °C, παραμένοντας στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και σημειώνοντας ελάχιστη άνοδο μόλις κατά 0.2 °C σε σχέση με τη Δευτέρα.

Σήμερα όμως, με μια μικρή διαταραχή, θα υποδεχτούμε γενικευμένη αστάθεια σε ολόκληρο τον ηπειρωτικό κορμό! Στο Ιόνιο, καθώς και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, φέρνοντας τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Για να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται αυτές οι ξαφνικές μεσημεριανές μπόρες που μας χαλάνε τα σχέδια, αρκεί να θυμηθούμε τον μηχανισμό της θερμικής αστάθειας, όπως περιγράφεται στο γράφημα, όπου ο ήλιος θερμαίνει έντονα το έδαφος το πρωί, ο ζεστός και υγρός αέρας ανεβαίνει χρησιμοποιώντας τα βουνά σαν φυσική «ράμπα» και, όταν συναντήσει τον ψυχρότερο αέρα ψηλά, δημιουργεί τα καταιγιδοφόρα σύννεφα που ξεσπούν το απόγευμα.

Ευτυχώς, το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση παντού.

Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά τοπικά έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη οι λίγες νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι πρόσκαιρα το μεσημέρι σε νότιους με την ίδια ένταση, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Όσο για αύριο Πέμπτη,ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας. Βαθμιαία όμως, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, φέρνοντας τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα γίνουν πολύ ζωηροί, φτάνοντας τα 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς θα αγγίξει τους 29 με 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι είναι ο Ιούνιος, στα καλά καθούμενα αποφασίζει να μας δροσίζει εκεί που νομίζουμε ότι εδραιώθηκε το καλοκαίρι, οπότε απολαύστε τις κυκλοθυμίες του και έχετε πρόχειρες τόσο τις ψάθες όσο και τις ομπρέλες σας!

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