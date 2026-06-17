Τσίπρας: Οι εκλογές θα είναι «ντέρμπι», δεν πάμε για καταγραφή, αλλά για να νικήσουμε (Video)

Ισχυρά μηνύματα για εκλογική νίκη έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας και από την Κύπρο στο πλαίσιο της 3ηςΔιεθνούς Διάσκεψης του Ινστιτούτου και της συζήτησης με τον Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου.

Ο πρώην πρωθυπουργός διεμήνυσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πως αν θέλει να επισπεύσει τις εκλογές ώστε να αποτρέψει τη δημιουργία ενός «μομέντουμ» της ΕΛ.Α.Σ., όπως αναφέρουν ΜΜΕ όπως το Politico, να ξέρει πως το «μομέντουμ» έχει ήδη δημιουργηθεί. «Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου» επανέλαβε και πρόσθεσε με νόημα πως «θα είναι μια αναμέτρηση, η οποία θα είναι ντέρμπι». Για μία ακόμη φορά, διευκρίνισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει τη νίκη και όχι καταγραφή ή ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπείρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτιά μας, για να νικήσουμε τις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή».

Πιο αναλυτικά, σημεία από την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα:

-Για απειλές σε Κύπρο: Όταν η Κύπρος ζητάει βοήθεια, η Ελλάδα θα στέκεται δίπλα της.

–Πατριωτισμός δεν είναι να λες πως είσαι πατριώτης και να κρατάς τη σημαία. Πατριώτης είναι να μην αφήνεις τα προβλήματα για τις νέες γενιές. Όταν βρέθηκα σε θέση ευθύνης έκανα το παν για να λυθεί το μακεδονικό και το κυπριακό.

– Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για τα προβλήματα δεν είναι αυτό λαϊκισμός. Όχι δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά δεν είναι αυτό λαϊκισμός. Προχθές ανακοινώσαμε μία δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων μεταξύ αυτών το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αυτό αφορά, τα λαϊκά στρώματα γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250-300 εκατομμύρια. Μας είπαν λαϊκιστές, αλλά την ίδια στιγμή όταν παίρνουν αποφάσεις, για να μειώσουν τη φορολογία των μερισμάτων για να μοιράσουν φοροαπαλλαγές στον μεγάλο πλούτο για να μην υπάρχει όριο στη μεταβίβαση κληρονομιάς, όταν αυξάνουνε τους μετακλητούς κατά 50% και τους μισθούς τους κατά 70%, ή όταν αυξάνουν το μισθό τον μητροπολιτών, αλλά όχι τον γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων αυτό λέγεται υπεύθυνη πολιτική και όταν μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα είναι λαϊκισμός.

-Πρέπει να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα. Εμείς δεν είμαστε στην πολιτική ως επαγγελματίες της πολιτικής. Αλλά ως αυτοί οι οποίοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ρομαντικοί, αν θέλετε. Ναι, ρομαντικοί. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι μέσα από την πολιτική μπορούμε να αλλάξουμε την ζωή των ανθρώπων γύρω μας. Άρα, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα πρέπει να το δώσουμε. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που αντιμετωπίσαμε προβλήματα είναι ότι στην πορεία δείξαμε και εμείς να μοιάζουμε λίγο με τους αντιπάλους μας. Το εγχείρημα μας είναι φρέσκο, είναι καινούργιο. Συνδυάζει την εμπειρία αλλά και την νεανική ορμή. Έχουμε νέους ανθρώπους, νέα παιδιά που μπαίνουνε στις γραμμές μας. Που έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουνε τις θέσεις μας. Και πιστεύω ότι όλο αυτό μπορεί να δώσει μια αναγεννητική ορμή. Ο συνδυασμός της εμπειρίας, της κυβερνητικής εμπειρίας, με την ανιδιοτέλεια, με την εθελοντική δουλειά, την προσπάθεια να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο μπορεί να δώσει μια νέα ελπίδα και μια προοπτική, αυτό κομίζω.

–Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί μομέντουμ, που γράφει σήμερα το Politico, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το μομέντουμ έχει ήδη δημιουργηθεί.

Το μομέντουμ έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση, η οποία θα είναι ντέρμπι. Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπείρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτιά μας, για να νικήσουμε τις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή.

-Τρία χρόνια τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, τουλάχιστον η εικόνα που υπήρχε δημοσκοπικά ήταν ότι δεν είχε αντίπαλο. Εμείς δεν θα ήμαστε εδώ, δεν θα είχαμε ιδρύσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αν αυτά τα τρία χρόνια από τον προοδευτικό χώρο υπήρχε μία εναλλακτική αξιόπιστη και ικανή να δημιουργήσει ξανά μία ανταγωνιστική προοπτική προς την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που να μπορεί να διεκδικήσει στα ίσια τη διακυβέρνηση της χώρας, όχι απλά για να διαμαρτύρεται. Διότι από τη μία είχαμε δυνάμεις οι οποίες έχουν, δυστυχώς, από ανταγωνιστικός πόλος στη δεξιά έχουν υιοθετήσει την αντίληψη της συμπληρωματικής δύναμης στη δεξιά. Και από την άλλη άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για την διακυβέρνηση. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα για τις κοινωνικές ομάδες που θες να εκπροσωπήσεις αν δεν έχεις και την βούληση να λερώσεις τα χέρια σου για να κυβερνήσεις. Θα κάνεις και λάθη. Θα έχεις και συγκρούσεις όμως. Μπορεί να έχεις και ήττες. Θα έχει και νίκες για τα λαϊκά στρώματα. Και να σας πω κάτι; Πιο χρήσιμη ήταν η Αριστερά στις συνθήκες μνημονίων παρά σε ομαλές συνθήκες. Διότι καταφέραμε να βγάλουμε από την φτώχεια εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Πιο κρίσιμο και πιο χρήσιμο είναι αυτό. Άρα, λοιπόν, αυτό που θέλουμε να φέρουμε είναι ξανά στο προσκήνιο μια ισχυρή προοδευτική παράταξη. Την επανίδρυση της θέλουμε. Με όρους σύγχρονους, με όρους αξιόπιστους. Και την δυνατότητα η Αριστερά να γίνει κυβερνώσα. Δηλαδή, να έχει προοπτική, να θέλει την εξουσία, να μην την φοβάται. Προς όφελος των πολλών. Και ένα τελευταίο. Το θεωρώ σημαντικό. Για να τα πετύχεις όλα αυτά πρέπει να είσαι έτοιμος να γίνεις εσύ ο ίδιος η αλλαγή που επιθυμείς.

-Στην Ελλάδα και την Κύπρο όσο όμως και σε άλλες περιοχές του πλανήτη που κυβέρνησαν αριστερές και κυβερνήσεις, βρεθήκαμε απέναντι στο πιο τοξικό κλίμα και αυτό δεν αποτελεί μια δικαιολογία αλλά είναι ένα μάθημα για να ξέρουμε πως πρέπει από δω και στο εξής να αντιμετωπίζουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους και κυρίως πώς πρέπει να απευθυνόμαστε στους πολίτες.

Κατά τη γνώμη μου χωρίς ενοχές όταν προσπαθούμε να υλοποιήσουμε πολιτικές προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας και με ένα τρόπο που να μπορεί να κρατάει τη σχέση μας με τους πολλούς, τη σχέση με την κοινωνία χωρίς να χάνουμε την πυξίδα μας για το ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.

Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας, παλαιότερα στην Ελλάδα λέγαμε, ήταν ανδρεοπαπανδρεϊκό αυτό, τους μη προνομιούχους, εγώ θα πω τους μη βολεμένους, καθώς και την εργασία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι η βάση μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε προστατεύοντας αυτά τα συμφέροντα να λειτουργήσουμε προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας κοινωνίας.

-Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε rebranding στις αξίες μας που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα, η ειρήνη. Το θέμα είναι στο πώς θα επικοινωνήσουμε στον κόσμο για να τον πείσουμε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους παλεύοντας ενάντια στις ανισότητες παλεύοντας για την ειρήνη δημιουργώντας ένα πλαίσιο προστασίας των πιο αδύναμων μπορούμε να έχουμε όφελος για όλη την κοινωνία.

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