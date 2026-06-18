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18.06.2026 10:50

Ο Michael Keaton ανακαλύπτει στο «Goodrich» τι σημαίνει πατρότητα στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

18.06.2026 10:50
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Τη δραματική κομεντί «Goodrich» (2025, διάρκειας 106’) με τους Michael Keaton, Mila Kunis, Poorna Jagannathan και σκηνοθεσία της Hallie Meyers-Shyeri θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 21 Ιουνίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Όταν η σύζυγός του μπαίνει σε κέντρο απεξάρτησης, ένας ιδιοκτήτης γκαλερί μένει μόνος με τα παιδιά του και πλησιάζει την κόρη που είχε παραμελήσει. Μέσα στις δυσκολίες, ανακαλύπτει τι σημαίνει πατρότητα. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 21/6 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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Ο Michael Keaton ανακαλύπτει στο «Goodrich» τι σημαίνει πατρότητα στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

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