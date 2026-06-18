Δείτε live την ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο».

Ο πρωθυπουργός στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμμετέχει στην εκδήλωση όπου συμμετέχουν επίσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, καθώς και ο Σίμους Μπόλαντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Δείτε live:

Διαβάστε επίσης

Μήνυμα Ανδρουλάκη σε δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου – «Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά»

Θεοδωρικάκος για το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη και το «posokanei»: Η διαφάνεια «όπλο» στα χέρια των πολιτών

ΕΛΑΣ: Φουρτούνες με τις εξαγγελίες Τσίπρα για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ και κατάργηση των πανελλαδικών – «Τορπίλη» από Λιάκο