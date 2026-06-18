Voria: Επένδυση 380 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι, πώς αλλάζει η περιοχή

Σε έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυρήνες της Αττικής εξελίσσεται το Μαρούσι, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή του Voria, ενός σύνθετου συγκροτήματος φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συνολικού προϋπολογισμού 380 εκατ. ευρώ. Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2028, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα βόρεια προάστια και μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα.

Το project αναπτύσσεται από τη North Star Entertainment, μέλος του ομίλου Regency Entertainment, και περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση του Regency Casino Mont Parnes από την Πάρνηθα στο Μαρούσι, καθώς και τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού προορισμού που θα συνδυάζει τουρισμό, ψυχαγωγία, συνέδρια και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε συνολική επιφάνεια περίπου 77.000 τετραγωνικών μέτρων και θα περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων, συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους, εγκαταστάσεις ευεξίας, εστιατόρια, χώρους αναψυχής και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και έργα υποδομής που στοχεύουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας στον ιδιαίτερα επιβαρυμένο κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας με τη Σπύρου Λούη.

Σημαντικό στοιχείο της επένδυσης αποτελεί και η δημιουργία περίπου 25.000 τετραγωνικών μέτρων χώρων πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων, οι οποίοι θα παραχωρηθούν στον Δήμο Αμαρουσίου, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα του έργου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συνεργασία της Regency Entertainment με τον γαλλικό ξενοδοχειακό όμιλο Accor. Η διοίκηση επέλεξε το διεθνές brand MGallery Collection για τη διαχείριση του νέου ξενοδοχείου, εντάσσοντας το έργο σε ένα δίκτυο πολυτελών boutique μονάδων με ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 170 δωμάτια και σουίτες, υπερσύγχρονο spa επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, χώρους εκδηλώσεων και συνεδρίων, καθώς και υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο σε επισκέπτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες ταξιδιώτες. Η ένταξη στο χαρτοφυλάκιο της MGallery θεωρείται σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της αθηναϊκής αγοράς φιλοξενίας.

Η επένδυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου συγκεντρώνει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η παρουσία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, νοσοκομειακών μονάδων, εμπορικών κέντρων και νέων αναπτύξεων γραφείων έχει μετατρέψει τον άξονα της Κηφισίας σε ένα από τα πλέον δυναμικά επιχειρηματικά κέντρα της χώρας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της North Star Entertainment, το Voria αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και μετά την έναρξη λειτουργίας του. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, προσελκύοντας νέες επενδύσεις σε εμπορικές χρήσεις, υπηρεσίες και ακίνητα.

Σημαντική είναι και η διάσταση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χαρακτηρίζει το έργο. Η συμμετοχή της ΕΤΑΔ συνδέεται με τη στρατηγική αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας μέσω επενδύσεων που δημιουργούν μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία και λειτουργούν ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, η πολεοδομική αναβάθμιση της περιοχής αναμένεται να επηρεάσει συνολικά τον τρόπο ανάπτυξης του βόρειου επιχειρηματικού άξονα της Αθήνας. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς ακινήτων, η λειτουργία του Voria αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αξία γης και τη ζήτηση για εμπορικές και επιχειρηματικές χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Τις κατασκευαστικές εργασίες έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ, με το έργο να βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, η επένδυση φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο προορισμό για την Αθήνα, συνδυάζοντας τουρισμό, ψυχαγωγία, επιχειρηματικές δραστηριότητες και σύγχρονες υποδομές σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές της πρωτεύουσας.

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