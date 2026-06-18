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18.06.2026 13:26

Growthfund Investor Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού διαλόγου

18.06.2026 13:26
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Το Υπερταμείο/Growthfund συγκεντρώνει στις 22 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα, για τρίτη συνεχή χρονιά, κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο Growthfund Investor Summit 2026.

Με κεντρικό θέμα «Navigating the New Geoeconomic Order: Greece as a Strategic Hub for Capital and Growth», το Summit πρόκειται να αναδείξει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η νέα γεωοικονομική πραγματικότητα για τη χώρα. Από τις επενδύσεις και τις στρατηγικές υποδομές έως την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια, την καινοτομία και τον τουρισμό, οι συζητήσεις στο Growthfund Investor Summit θα εστιάσουν στις δυνάμεις που διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Εναρκτήριο χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ συμμετέχουν με ομιλίες, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας. Τις εργασίες του Summit θα κλείσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στις εργασίες του Summit θα λάβουν, επίσης, μέρος εκπρόσωποι κορυφαίων διεθνών οργανισμών και επενδυτικών σχημάτων, μεταξύ των οποίων οι European Stability Mechanism (ESM), Development Finance Corporation (DFC), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), International Congress and Convention Association (ICCA), καθώς και στελέχη σημαντικών ελληνικών και διεθνών ομίλων επιχειρήσεων.

Πληροφορίες σχετικά με το Summit μπορείτε να βρείτε εδώ.

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