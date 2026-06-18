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18.06.2026 23:08

Κεραμέως: Η ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αναδεικνύεται ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη

18.06.2026 23:08

Στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αναφέρεται η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε εκδήλωση με θέμα «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο».

Στην ανάρτησή της, η κ. Κεραμέως κάνει λόγο για «ημέρα εθνικής υπερηφάνειας» και τονίζει ότι «η ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ, στις Βρυξέλλες, ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη – μέλη».

«Πριν από έναν χρόνο, η χώρα μας είχε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει στο πεδίο του κοινωνικού διαλόγου και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, και μετά την επίτευξη και την εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη. Μαζί με τον Πρωθυπουργό, την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής μιλήσαμε για τον κοινωνικό διάλογο που φέρνει αποτέλεσμα. Για περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Για μια αγορά εργασίας που δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες και στηρίζεται στη συνεννόηση και την εμπιστοσύνη», σημειώνει η κ. Κεραμέως στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 23:19
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