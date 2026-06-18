Μητσοτάκης από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου, προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ικανοποίηση για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο diesel και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές», ανέφερε.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην εκτόνωση κάθε έντασης. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, λέγοντας ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές του αργού πετρελαίου πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στις τιμές των καυσίμων.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης.

«Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνιστεί για τη διατήρηση του πυρήνα των δύο βασικών εργαλείων που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών.

«Θα επιχειρηματολογήσω γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα.

«Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι πιο ενισχυμένος. Όμως, δεν θα σταματήσει να πείθει τους εταίρους της ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ο σκοπός αυτός θα εξυπηρετηθεί πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις δυνατότητές μας και ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης για Μητσοτάκη: Οφείλει να πετύχει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανάλογη απόφαση καταδίκης για την Τουρκία

Συνταγματική Αναθεώρηση: Σύμφωνος ο Γιώργος Βλάχος με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για περιορισμούς στην αγορά ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές

Γιατί απείχαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της Έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία