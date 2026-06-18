search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 18:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 18:37

Μητσοτάκης από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου, προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

18.06.2026 18:37
mitsotakis_2003_1920-1080_new

Ικανοποίηση για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο diesel και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές», ανέφερε.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην εκτόνωση κάθε έντασης. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, λέγοντας ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές του αργού πετρελαίου πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στις τιμές των καυσίμων.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης.

«Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνιστεί για τη διατήρηση του πυρήνα των δύο βασικών εργαλείων που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών.

«Θα επιχειρηματολογήσω γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα.

«Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι πιο ενισχυμένος. Όμως, δεν θα σταματήσει να πείθει τους εταίρους της ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ο σκοπός αυτός θα εξυπηρετηθεί πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις δυνατότητές μας και ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης για Μητσοτάκη: Οφείλει να πετύχει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανάλογη απόφαση καταδίκης για την Τουρκία

Συνταγματική Αναθεώρηση: Σύμφωνος ο Γιώργος Βλάχος με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για περιορισμούς στην αγορά ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές

Γιατί απείχαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της Έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PATERAS_ANTONIOS_1902
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας συνεργάτης – Κατηγορούνται για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα»

mitsotakis_2003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου, προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

peseskian
ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τα επόμενα βήματα

LEGO Star Wars
ΚΟΣΜΟΣ

Μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή Lego από το Star Wars χάθηκε πυροδοτώντας viral θεωρίες συνωμοσίας

Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή του ΣΚΑΪ σημειώνει καθοδική πορεία; - Media
MEDIA

Αμεροληψία στις Ειδήσεις: Η αθόρυβη πλειοψηφία και η μειοψηφία που κάνει ντόρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

TSIPRAS LIAKOS 2 NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Φουρτούνες με τις εξαγγελίες Τσίπρα για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ και κατάργηση των πανελλαδικών - «Τορπίλη» από Λιάκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 18:44
PATERAS_ANTONIOS_1902
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας συνεργάτης – Κατηγορούνται για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα»

mitsotakis_2003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου, προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

peseskian
ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τα επόμενα βήματα

1 / 3