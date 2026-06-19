Ο Ιμπραΐμοβιτς «εξάγει» βαλκανικό κέφι στις ΗΠΑ: Χόρεψε διασκευή του «Άστατος» του Πασχάλη Τερζή 

Ξεσάλωσε ο Ζλάνταν Ιμπραΐμοβιτς χορεύοντας διασκευή του «Άστατος» του Πασχάλη Τερζή.

Ο θρυλικός Ζλάταν εμφανίζεται σε ρόλο αθλητικού σχολιαστή στο Fox Sports. Στο διάλειμμα έβαλε στους συμπαρουσιαστές του να ακούσουν το «Luda za tobom» διασκευή του «Άστατος» από τη Βόσνια τραγουδίστρια Lepa Brena.

Momen dimana Zlatan dan Henry asik mendengarkan lagu dari penyanyi Bosnia, Lepa Brena. Sementara Lalas tidak bisa menyembunyikan ekspresi penasarannya…pic.twitter.com/AapYNzzHIX — PAPAN TENGAH (@papantengah) June 15, 2026

Ο έτερος σχολιαστής Αλέξ Λάλας τον ρωτάει «Πώς λέγεται η μπάντα, τι τραγουδάει;»

Ο Ιμπραΐμοβιτς χωρίς να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον του απαντάει «τραγουδάει για την αγάπη, ξέρες» και λικνίζεται στη μουσική.

Ο Ζλάνταν Ιμπραΐμοβιτς γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία από Βόσνιο πατέρα και Κροάτισσα μητέρα.

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