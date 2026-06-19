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19.06.2026 13:11

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time

19.06.2026 13:11
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Ο διεθνής γκολκίπερ μιλά για το Παγκόσμιο Κύπελλο και παίρνει άριστα σε κουίζ γνώσεων

Από την Ελβετία και τη Βίντερτουρ, στον νέο σταθμό της καριέρας του στην Κύπρο με τη φανέλα της ΑΕ Λεμεσού, ο Στέφανος Καπίνο φιλοξενείται στην εκπομπή Allwyn Game Time.

Ο διεθνής τερματοφύλακας αναλύει το παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ολλανδία-Σουηδία και αναφέρει τι βλέπει στα πιο δυνατά παιχνίδια της διοργάνωσης που διεξάγονται από σήμερα έως την Κυριακή. Δηλώνει «Μεσικός» και δεν κρύβει την επιθυμία του να δει ξανά την Αργεντινή να κατακτά το τρόπαιο, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο έκπληξης. Ξεχωρίζει τον Κιλιάν Εμπαπέ ως πιθανό πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης και τους  Άλισον Μπέκερ και Τιμπό Κουρτουά ως κορυφαίους τερματοφύλακες.

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, μιλάει για τη νέα φάση της ζωής του, καθώς σε λιγότερο από έναν μήνα θα γίνει πατέρας, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη φανταστεί τον γιο του να τον παρακολουθεί στο γήπεδο.

Τέλος, αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και παίρνει άριστα σε ερωτήσεις γνώσεων γύρω από τη θέση του τερματοφύλακα.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 13:52
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