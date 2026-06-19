Πτώση των τιμών στην αντλία το πρώτο εικοσιτετράωρο από την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιραν: Πότε θα σταθεροποιηθούν 

Αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων καταγράφεται μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και το συνακόλουθο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου κινούνται πλέον κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ η αποκλιμάκωση περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Έπεσε 15 λεπτά η τιμή της αμόλυβδης

Σύμφωνα με το Παρατηρητηρίο Τιμών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στις 18 Ιουνίου στα 1,968 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,119 ευρώ στις 18 Μαΐου. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το πετρέλαιο κίνησης. H μέση τιμή υποχώρησε από τα 1,815 ευρώ στα 1,697 ευρώ.

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές των καυσίμων

Η πτώση των τιμών είναι ακόμη πιο εμφανής σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων μηνών.

Αμόλυβδη βενζίνη

22 Μαΐου: 2,14 ευρώ/λίτρο

18 Ιουνίου: 1,968 ευρώ/λίτρο

Μείωση: 17,2 λεπτά ανά λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης

31 Μαρτίου: 2,12 ευρώ/λίτρο

18 Ιουνίου: 1,697 ευρώ/λίτρο

Μείωση: 42,3 λεπτά ανά λίτρο

Υγραέριο κίνησης

31 Μαρτίου: 1,37 ευρώ/λίτρο

18 Ιουνίου: 1,022 ευρώ/λίτρο

Μείωση: 34,8 λεπτά ανά λίτρο

Οι περιοχές με τα φθηνότερα καύσιμα

Τις χαμηλότερες τιμές στην επικράτεια εξακολουθεί να καταγράφει η Αττική, ακολουθούμενη από τη Θεσσαλονίκη και την Πιερία.

Αττική

Αμόλυβδη: 1,935 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,659 ευρώ/λίτρο

Θεσσαλονίκη

Αμόλυβδη: 1,951 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,678 ευρώ/λίτρο

Πιερία

Αμόλυβδη: 1,954 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,675 ευρώ/λίτρο

Ποιο ακριβές οι τιμές στα νησιά

Κυκλάδες

Αμόλυβδη: 2,157 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,908 ευρώ/λίτρο

Δωδεκάνησα

Αμόλυβδη: 2,070 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,812 ευρώ/λίτρο

Λασίθι

Αμόλυβδη: 2,040 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,758 ευρώ/λίτρο

Γιατί διαφοροποιούνται οι τιμές στην ίδια περιοχή

Παρά τη γενικότερη αποκλιμάκωση των τιμών, η αγορά εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις από πρατήριο σε πρατήριο, καθώς οι μειώσεις των τιμών στα διυλιστήρια δεν περνούν με τον ίδιο ρυθμό σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τους πρατηριούχους κάθε επιχείρηση να διαμορφώνει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, ανάλογα με το πότε προμηθεύτηκε καύσιμα και σε ποια τιμή.

Η αποκλιμάκωση σε επίπεδο διυλιστηρίων αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, γεγονός που διατηρεί το φαινόμενο των μεγάλων αποκλίσεων στην αντλία.

Παράγοντες του κλάδου τονίζουν ότι οι διαφορετικές τιμές είναι απολύτως δικαιολογημένες όταν προκύπτουν από διαφορετικό κόστος προμήθειας. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η παραβίαση των προβλεπόμενων ορίων κέρδους είναι παράνομη, γι’ αυτό και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους στην αγορά καυσίμων.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τιμές θα σταθεροποιηθούν κοντά στα σημερινά επίπεδα.

Όπως αναφέρει, η αμόλυβδη αναμένεται να κινηθεί περίπου στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1,63-1,64 ευρώ, ακόμη και μετά τη λήξη της επιδότησης των 15 λεπτών στο τέλος Ιουνίου.

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