search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 20:59
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2026 20:13

Τσιτσιπάς: Από τα κορτ στην τέχνη – Εκθέτει φωτογραφίες του στην Ελβετία (Video)

19.06.2026 20:13
tsitsipas

Μια διαφορετική δημιουργική πλευρά του Στέφανου Τσιτσιπά ήρθε στο «φως», με τον γνωστό τενίστα να συμμετέχει ως εκθέτης σε έκθεση στη Βασιλεία της Ελβετίας, παρουσιάζοντας φωτογραφικό έργο του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πέρα από τη διαδρομή του στο επαγγελματικό τένις, έχει αναπτύξει παράλληλα ενδιαφέρον για τη φωτογραφία, και μοιράζεται με το κοινό εικόνες που έχει τραβήξει από διάφορα σημεία του κόσμου.

Ο ίδιος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι συμμετέχει στην έκθεση Art Basel, που φιλοξενείται στη Βασιλεία της Ελβετίας, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του. Όπως ανέφερε, η παρουσία του σε μία από τις πιο γνωστές διεθνείς εκθέσεις τέχνης συνδέεται με τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με τη φωτογραφία και την προσωπική του δημιουργική αναζήτηση.

Στην ίδια τοποθέτηση, περιέγραψε ότι για χρόνια ταξιδεύει με τη φωτογραφική του μηχανή, καταγράφοντας «φευγαλέες στιγμές», ενώ η συμμετοχή του στην Art Basel, όπως σημειώνει, αποτελεί κορύφωση αυτής της διαδρομής.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε κάλεσμα σε όσους βρεθούν στον χώρο να περάσουν να τον συναντήσουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να πείτε ένα γεια αν είστε εκεί».

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι γνωστός στον καλλιτεχνικό χώρο με το ψευδώνυμο «Stiopkyn», με το οποίο υπογράφει τις φωτογραφικές του δημιουργίες.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ιμπραΐμοβιτς «εξάγει» βαλκανικό κέφι στις ΗΠΑ: Χόρεψε διασκευή του «Άστατος» του Πασχάλη Τερζή

Στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bandosa sampalenka – new
LIFESTYLE

H κολλητή της Μπαντόζα, Αρίνα Σαμπαλένκα, συμπαθούσε τόσο τον Τσιτσιπά, που «ούρλιαξε από χαρά για τη φίλη της» όταν χώρισαν

trena sygkrousi
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία κοντά στο Μπέντφορντ

koufonikolakou 098- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς – 5 προτάσεις για την ενίσχυση ΕΣΥ και δημόσιας παιδείας

zesti_kafsonas
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη σε «κόκκινο» συναγερμό: Δεύτερο κύμα καύσωνα σαρώνει τη Γηραιά Ήπειρο – Ποιες χώρες επηρεάζονται περισσότερο

trump netanyahu 1
ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει απλώς να ηρεμήσεις»: Ο Τραμπ είπε στο Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις: Παρακρατήσεις-φωτιά έως 10% για λάθη του ίδιου του ΕΦΚΑ

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

tourkia taf atr – new
ΕΛΛΑΔΑ

«Yıpratma Savaşı»: Πώς εφαρμόζεται ο άγνωστος (και φθηνός) πόλεμος φθοράς των Τούρκων στο Αιγαίο με drones

karystianou – gavroglou – polakis- velopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η οράνιε εταιρεία των… Πολεοδομιών, το χαμηλό τέμπο της Καρυστιανού, η απαίτηση Γαβρόγλου, ο «πόλεμος των Ρόουζ» στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Βελόπουλος  

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 20:59
bandosa sampalenka – new
LIFESTYLE

H κολλητή της Μπαντόζα, Αρίνα Σαμπαλένκα, συμπαθούσε τόσο τον Τσιτσιπά, που «ούρλιαξε από χαρά για τη φίλη της» όταν χώρισαν

trena sygkrousi
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία κοντά στο Μπέντφορντ

koufonikolakou 098- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς – 5 προτάσεις για την ενίσχυση ΕΣΥ και δημόσιας παιδείας

1 / 3