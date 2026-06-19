Τσιτσιπάς: Από τα κορτ στην τέχνη – Εκθέτει φωτογραφίες του στην Ελβετία (Video)

Μια διαφορετική δημιουργική πλευρά του Στέφανου Τσιτσιπά ήρθε στο «φως», με τον γνωστό τενίστα να συμμετέχει ως εκθέτης σε έκθεση στη Βασιλεία της Ελβετίας, παρουσιάζοντας φωτογραφικό έργο του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πέρα από τη διαδρομή του στο επαγγελματικό τένις, έχει αναπτύξει παράλληλα ενδιαφέρον για τη φωτογραφία, και μοιράζεται με το κοινό εικόνες που έχει τραβήξει από διάφορα σημεία του κόσμου.

Ο ίδιος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι συμμετέχει στην έκθεση Art Basel, που φιλοξενείται στη Βασιλεία της Ελβετίας, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του. Όπως ανέφερε, η παρουσία του σε μία από τις πιο γνωστές διεθνείς εκθέσεις τέχνης συνδέεται με τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με τη φωτογραφία και την προσωπική του δημιουργική αναζήτηση.

I'm an exhibitor at @ArtBasel 🤩



For many years, I have developed a side passion for photography, bringing my camera all around the world to capture fleeting moments.



Showing my art at such a prestigious event is the culmination of that journey.



Come say hi if you're there! 📸 pic.twitter.com/ReJCRhvEbI — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) June 18, 2026

Στην ίδια τοποθέτηση, περιέγραψε ότι για χρόνια ταξιδεύει με τη φωτογραφική του μηχανή, καταγράφοντας «φευγαλέες στιγμές», ενώ η συμμετοχή του στην Art Basel, όπως σημειώνει, αποτελεί κορύφωση αυτής της διαδρομής.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε κάλεσμα σε όσους βρεθούν στον χώρο να περάσουν να τον συναντήσουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να πείτε ένα γεια αν είστε εκεί».

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι γνωστός στον καλλιτεχνικό χώρο με το ψευδώνυμο «Stiopkyn», με το οποίο υπογράφει τις φωτογραφικές του δημιουργίες.

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