Δυσαρέσκειά από ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ – Η αντίδραση της αντιπολίτευσης

Τη δυσαρέσκειά του για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς, εκφράζει με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς.

Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές».

Για το περιστατικό είχαν εκδώσει νωρίτερα ανακοινώσεις η Νέα Αριστερά, η Ε.Λ.Α.Σ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο και αποφάσισαν την απέλαση έξι συνδικαλιστών από την Ελλάδα, οι οποίοι ταξίδεψαν έπειτα από πρόσκληση παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης.

Στην αποστολή συμμετείχε η Γιώτα Λαζαροπούλου, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη μία αυθαίρετη και προκλητική ενέργεια ενός κράτους που επιχειρεί να απομονώσει τον παλαιστινιακό λαό και να εμποδίσει κάθε διεθνή παρουσία στη Δυτική Όχθη ώστε να συνεχίσει τους εποικισμούς, τη στρατιωτική βία και την αρπαγή παλαιστινιακής γης με αμείωτο ρυθμό. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο το κατοχικό κράτος του Ισραήλ να αποφασίζει ποιος και ποιες μπορεί να συναντήσει τους Παλαιστίνιους εργαζομένους μέσα στην ίδια τους τη γη.

Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα, να απαιτήσουν επίσημες εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό απαγόρευσης εισόδου στην Δυτική Όχθη σε Έλληνες συνδικαλιστές από τις Ισραηλινές αρχές, καθώς και την απέλαση τους από το αεροδρόμιο “Μπεν Γκουριόν”.

Για άλλη μια φορά, το Ισραήλ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά και του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ, προβαίνει σε παράνομες ενέργειες εις βάρος πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους με τον παλαιστινιακό λαό. Κάτι το οποίο έγινε άλλωστε και με την εξίσου παράνομη αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla, η οποία αποτελεί μία πράξη διεθνούς πειρατείας.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει άμεσα θέση για το περιστατικό και να καταστήσει σαφή στην Ισραηλινή πλευρά την βαρύτητα και τον αντίκτυπο τέτοιων παράνομων ενεργειών και να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες διαμαρτυρίας.

Τέλος, η ΕΕ πρέπει επιτέλους να προχωρήσει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης ενάντια στην κυβέρνηση Νετανιάχου, προκειμένου να τερματισθεί η γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και η εν γένει ισραηλινή επιθετικότητα, στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο και στο Ιράν. Είναι αναγκαία επομένως η άμεση αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ λόγω παραβίασης της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα και οντότητες που συμμετέχουν στην παραβατική πολιτική Νετανιάχου».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών συνιστά μια ακόμα προκλητική και αυταρχική ενέργεια του Ισραήλ που στρέφεται ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη. Η ενέργεια αυτή των ισραηλινών αρχών είναι πλήρως συμβατή με την κατοχική παρουσία και τους ισραηλινούς εποικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη. Έρχεται σε συνέχεια παράνομων επιθέσεων και επεισοδίων άσκησης βίας, ακόμα και απαγωγής, απέναντι σε αποστολές αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και να προβεί σε διάβημα στο Ισραήλ. Πρέπει να σταματήσει να ενεργεί ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Η απέλαση από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ των Ελλήνων συνδικαλιστών που στόχο είχαν να φτάσουν στη Ραμάλα, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό είναι απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα. Καταδικαστέα όμως είναι και η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ που δεν προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες διαμαρτυρίας απέναντι στον στρατηγικό της σύμμαχο Ισραήλ, που συνεχίζει τη γενοκτονία, τους επoικισμούς, την καταπάτηση των παλαιστινιακών εδαφών.

Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, η απαίτηση να διακοπεί κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής».

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