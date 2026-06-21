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21.06.2026 11:54

Ο Μόργκαν Φρίμαν παραγωγός και αφηγητής άλμπουμ που καταγράφει την ιστορία της μπλουζ

21.06.2026 11:54
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Ο Μόργκαν Φρίμαν συνεργάζεται με μια σειρά από διάσημους μουσικούς της μπλουζ για ένα άλμπουμ που θα καταγράφει τα 100 χρόνια του μουσικού είδους.

Ο Φρίμαν είναι ο παραγωγός και αφηγητής του project, με τίτλο «Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου μέσω της Decca Records.

«Ριζωμένη σε ιστορίες που μεταφέρθηκαν από τη Δυτική Αφρική στον αμερικανικό Νότο, η μπλουζ μουσική έγινε μια απόδειξη του αλύγιστου ανθρώπινου πνεύματος, του ήχου του παρελθόντος και του παρόντος της Αμερικής, και του παλμού μιας κουλτούρας που αρνήθηκε να ξεχαστεί» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης για το άλμπουμ, σύμφωνα με το THR.

Ο ηθοποιός επιστράτευσε θρυλικούς και πιο σύγχρονους καλλιτέχνες της μπλουζ για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των Taj Mahal, Keb’ Mo’ και Shemekia Copeland. Το άλμπουμ αρχίζει με το «Dark Was the Night, Cold Was the Ground» του Μπλάιντ Γουίλι Τζόνσον και καλύπτει ολόκληρη την ιστορία της εξέλιξης της μπλουζ από την περιοχή του Δέλτα του Μισισιπή και πέρα από αυτήν.

Περιλαμβάνει επίσης διασκευές τραγουδιών όπως το «The Thrill Is Gone» του B.B. King και το «Traveling Riverside Blues» και θα ολοκληρώνεται με διασκευή της υποψήφιας για Όσκαρ επιτυχίας «I Lied to You» από την ταινία Sinners που βοήθησε να γίνει γνωστή η μπλουζ σε καινούριο, νεότερο κοινό πέρυσι.

«Άκουσα τα μπλουζ για πρώτη φορά στη βεράντα της γιαγιάς μου στο Δέλτα του Μισισιπή και δεν με άφησαν ποτέ» είπε ο Φρίμαν, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης του Ground Zero Blues Club στο Κλάρκσντεϊλ του Μισισιπή.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 13:02
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