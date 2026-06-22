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22.06.2026 18:57

Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο – Η νέα στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

22.06.2026 18:57
Panagiotis+Stampoulidis,+Kyriakos+Pierrakakis,+Yannis+Papachristou

Τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σηματοδοτώντας μια αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο Growthfund Investor Summit 2026,  η απόφαση αυτή φέρει τόσο ουσιαστικό, όσο και ισχυρά συμβολικό χαρακτήρα καθώς το Υπερταμείο, το οποίο δημιουργήθηκε σε μια περίοδο κρίσης, πλέον αφήνει οριστικά πίσω του αυτό το παρελθόν, όπως έχει κάνει και η ελληνική οικονομία.

Ο νέος ρόλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου είναι η μετατροπή της δημόσιας περιουσίας σε παραγωγικό κεφάλαιο και η κινητοποίηση – επιτάχυνση επενδύσεων, προκειμένου να λειτουργήσει ως μοχλός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τη χώρα.

  • Το Ταμείο διαχειρίζεται σήμερα περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 12,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • Διαθέτει χαρτοφυλάκιο 23 θυγατρικών και συμμετοχών, παρουσία σε 11 στρατηγικούς τομείς και απασχολεί περισσότερους από 25.000 εργαζομένους.
  • Οι επενδύσεις του εκτείνονται σε κρίσιμες εθνικές υποδομές όπως η ενέργεια, οι μεταφορές,

Στην ομιλία του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ξεφύγει από τη στενή διαχείριση κρίσεων και έχει ανακτήσει πλήρως την αξιοπιστία της και την επενδυτική βαθμίδα. Η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμό 2%, αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ραγδαία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η οποία καταγράφεται ως η ταχύτερη στον κόσμο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 119% του ΑΕΠ το 2029 από 154,2% που βρισκόταν το 2024. Ενδεικτικό της ισχυρής δημοσιονομικής πορείας είναι η νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου ύψους 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή εξασφαλίζει στο ελληνικό κράτος ετήσια εξοικονόμηση άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ σε τόκους.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία «Invest 10» αποτελεί έναν μηχανισμό στρατηγικής εστίασης κεφαλαίων με το βλέμμα στην επόμενη δεκαετία. Σε συνεργασία με την McKinsey, το Υπουργείο Οικονομίας και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο χαρτογραφούν τους τομείς που θα λειτουργήσουν ως αναπτυξιακοί πολλαπλασιαστές. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο πυλώνες:

  • Νέα οικονομία: Επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, ημιαγωγούς, data centers, ψηφιακές υποδομές και νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.
  • Παραδοσιακά πλεονεκτήματα: Ενίσχυση σε υποδομές, ενέργεια, logistics, αγροδιατροφή, ιατρικό τουρισμό και την οικονομία της μακροζωίας (Economy of Longevity).

Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη μετάβασης από την παθητική προσέλκυση επενδύσεων στη στοχευμένη αναπτυξιακή στρατηγική

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η αύξηση του ΑΕΠ αν και κρίσιμος δείκτης, δεν αποτελεί τον αυτοσκοπό της πολιτικής. Όπως υπογράμμισε, ο τελικός σκοπός είναι η ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών. Η ανάπτυξη πρέπει να μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, περισσότερες ευκαιρίες, ισχυρότερο κοινωνικό κράτος και δίκαιη κατανομή των ευκαιριών, διασφαλίζοντας την απαραίτητη κοινωνική συνοχή.

Τέλος ο Υπουργός ανέφερε ότι «η ώρα είναι τώρα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Οφείλει να επενδύσει, να επιταχύνει, να τολμήσει. Να αφαιρέσει το φόβο από την εξίσωσή του μέλλοντος. Να διαγράψει από το συλλογικό της λεξιλόγιο το “δεν” από το “δεν γίνεται”».

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