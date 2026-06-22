Growthfund – Investor Summit 2026: Link για live

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Το link μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθήσετε το Investor Summit 2026 του Growthfund, με θέμα «Navigating the New Geoeconomic Order: Greece as a Strategic Hub for Capital and Growth», το οποίο πραγματοποιείται σήμερα 22 Ιουνίου 2026.
Δείτε live εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=2gnAPA-DHBo
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