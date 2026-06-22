Open call για το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας χορού 2026 στην Τεχνόπολη

Το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων προσκαλούν επαγγελματίες δημιουργούς και ομάδες σύγχρονου χορού να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής

Το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού (Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.) και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ανακοινώνουν και φέτος την έναρξη του ανοιχτού καλέσματος για το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2026 στους χώρους της Τεχνόπολης.

Για δεύτερη χρονιά, το πρόγραμμα προσφέρει σε επαγγελματίες δημιουργούς, καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες του σύγχρονου χορού και της performance τον απαραίτητο χώρο και χρόνο για έρευνα, πειραματισμό, ανάπτυξη ιδεών και καλλιτεχνική ανταλλαγή, χωρίς την πίεση της παραγωγής ενός άμεσου τελικού αποτελέσματος.

Το residency μπορεί να αφορά την εξέλιξη ενός νέου ή υφιστάμενου έργου, κινητική ή θεωρητική έρευνα, χορογραφικές πρακτικές ή άλλες μορφές διευρυμένης σύγχρονης χορογραφίας. Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της καλλιτεχνικής διαδικασίας και η δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη συλλογική ανταλλαγή, τον αναστοχασμό και τη δημιουργική ελευθερία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έως και 27 φιλοξενίες, με διάρκεια έως 10 ημέρες για κάθε ομάδα ή καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδα και τέσσερις ώρες εργασίας ημερησίως. Οι φιλοξενίες θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Αεριοφυλακίου 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», των Δεξαμενών Καθαρισμού και του Μηχανουργείου της Τεχνόπολης.

Οι τρεις περίοδοι φιλοξενίας είναι:

22 – 31 Ιουλίου 2026 1 – 10 Αυγούστου 2026 11 – 20 Αυγούστου 2026

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχουσες ομάδες και οι καλλιτέχνες / καλλιτέχνιδες θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα ή τη διαδικασία της έρευνάς τους στο πλαίσιο των Dance Residencies Open Days, που θα πραγματοποιηθούν από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου του 2026 στην Τεχνόπολη.

Το κάλεσμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χορού από όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην πρόσβαση νέων και λιγότερο χρηματοδοτούμενων δημιουργών, μέσα από σύστημα ποσοστώσεων και διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των αιτήσεων που πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής.

Δείτε το πλήρες κείμενο του Open Call, καθώς και τους όρους συμμετοχής, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες/καλλιτέχν(ες)ιδες μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους (σύνολο 1 πρόταση ανά περίπτωση) συμπληρώνοντας τη φόρμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουλίου 2026 εως τις 23:59

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 10 Ιουλίου 2026

Ερωτήσεις στο: [email protected]