Johnny Marr: Σε δημοπρασία δεκάδες κιθάρες από τη θρυλική συλλογή του

Σε δημοπρασία πρόκειται να διατεθούν περίπου 80 κιθάρες από την προσωπική συλλογή του θρυλικού πρώην κιθαρίστα των Smiths, Τζόνι Μαρ (Johnny Marr), σύμφωνα με τον Guardian.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο από τον οίκο Christie’s. Πριν από την επίσημη πώληση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει επίσης ενισχυτές και άλλο μουσικό εξοπλισμό, σε ειδικές εκθέσεις που θα στηθούν στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Johnny Marr to Auction Historic Guitar Collection at Christie’s London Salehttps://t.co/gKy6TQGcXR — billboard (@billboard) June 22, 2026

Στην κορυφή της συλλογής, βρίσκονται όργανα που σφράγισαν την ιστορία της βρετανικής εναλλακτικής σκηνής. Ανάμεσά τους δεσπόζει μια Rickenbacker 330 Jetglo του 1982, με την τιμή εκτίμησής της να αγγίζει τις 80.000 λίρες, καθώς πρόκειται για την κιθάρα που ακούγεται σε κλασικά τραγούδια των Smiths, όπως τα «This Charming Man» και «What Difference Does It Make?» ενώ εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του πρώτου σινγκλ των Oasis, «Supersonic», αφού ο Μαρ την είχε δανείσει στον Νόελ Γκάλαχερ (Noel Gallagher) κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ «Definitely Maybe».

Παράλληλα, την υψηλότερη τιμή εκτίμησης που φτάνει τις 150.000 λίρες, την έχει μια Gibson ES-355 του 1960. Η κιθάρα είχε δοθεί ως δώρο στον Μαρ από τον θρυλικό μουσικό παραγωγό Σέιμουρ Στάιν (Seymour Stein), προκειμένου να πείσει το συγκρότημα να υπογράψει συμβόλαιο με τη δισκογραφική του εταιρεία Sire Records. Σύμφωνα με τον μουσικό, ήταν το απόλυτο σήμα-κατατεθέν του στις εμφανίσεις τους στο Top of the Pops.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται ακόμη μια ακουστική Martin D-28 του 1971, με την οποία ο Μαρ συνέθεσε και ηχογράφησε μερικές από τις πιο διαχρονικές μπαλάντες των Smiths, όπως το «There Is a Light That Never Goes Out».

Τα έσοδα από δέκα παρτίδες της δημοπρασίας θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενισχύοντας το έργο των βρετανικών οργανισμών «Guide Dogs for the Blind Association» και «National Autistic Society».

Σε δηλώσεις του στο BBC, στα παρασκήνια πρόσφατης συναυλίας των Gorillaz, ο μουσικός παραδέχτηκε ότι ο αποχωρισμός της συλλογής του θα είναι συναισθηματικά φορτισμένος.

«Ελπίζω, όμως, ότι ίσως λειτουργήσει και κάπως λυτρωτικά. Από τη φύση μου είμαι ένας άνθρωπος που δεν κοιτάζει πίσω, αλλά αυτή η διαδικασία με τις κιθάρες με έκανε, χωρίς αμφιβολία, λίγο πιο νοσταλγικό», ανέφερε.

Το νέο άλμπουμ του Μαρ με τίτλο «The Age of Everything», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου.

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