search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 11:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 10:44

Johnny Marr: Σε δημοπρασία δεκάδες κιθάρες από τη θρυλική συλλογή του

23.06.2026 10:44
Johnny-Marr-new

Σε δημοπρασία πρόκειται να διατεθούν περίπου 80 κιθάρες από την προσωπική συλλογή του θρυλικού πρώην κιθαρίστα των Smiths, Τζόνι Μαρ (Johnny Marr), σύμφωνα με τον Guardian.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο από τον οίκο Christie’s. Πριν από την επίσημη πώληση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει επίσης ενισχυτές και άλλο μουσικό εξοπλισμό, σε ειδικές εκθέσεις που θα στηθούν στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Στην κορυφή της συλλογής, βρίσκονται όργανα που σφράγισαν την ιστορία της βρετανικής εναλλακτικής σκηνής. Ανάμεσά τους δεσπόζει μια Rickenbacker 330 Jetglo του 1982, με την τιμή εκτίμησής της να αγγίζει τις 80.000 λίρες, καθώς πρόκειται για την κιθάρα που ακούγεται σε κλασικά τραγούδια των Smiths, όπως τα «This Charming Man» και «What Difference Does It Make?» ενώ εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του πρώτου σινγκλ των Oasis, «Supersonic», αφού ο Μαρ την είχε δανείσει στον Νόελ Γκάλαχερ (Noel Gallagher) κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ «Definitely Maybe».

Παράλληλα, την υψηλότερη τιμή εκτίμησης που φτάνει τις 150.000 λίρες, την έχει μια Gibson ES-355 του 1960. Η κιθάρα είχε δοθεί ως δώρο στον Μαρ από τον θρυλικό μουσικό παραγωγό Σέιμουρ Στάιν (Seymour Stein), προκειμένου να πείσει το συγκρότημα να υπογράψει συμβόλαιο με τη δισκογραφική του εταιρεία Sire Records. Σύμφωνα με τον μουσικό, ήταν το απόλυτο σήμα-κατατεθέν του στις εμφανίσεις τους στο Top of the Pops.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται ακόμη μια ακουστική Martin D-28 του 1971, με την οποία ο Μαρ συνέθεσε και ηχογράφησε μερικές από τις πιο διαχρονικές μπαλάντες των Smiths, όπως το «There Is a Light That Never Goes Out».

Τα έσοδα από δέκα παρτίδες της δημοπρασίας θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενισχύοντας το έργο των βρετανικών οργανισμών «Guide Dogs for the Blind Association» και «National Autistic Society».

Σε δηλώσεις του στο BBC, στα παρασκήνια πρόσφατης συναυλίας των Gorillaz, ο μουσικός παραδέχτηκε ότι ο αποχωρισμός της συλλογής του θα είναι συναισθηματικά φορτισμένος.

«Ελπίζω, όμως, ότι ίσως λειτουργήσει και κάπως λυτρωτικά. Από τη φύση μου είμαι ένας άνθρωπος που δεν κοιτάζει πίσω, αλλά αυτή η διαδικασία με τις κιθάρες με έκανε, χωρίς αμφιβολία, λίγο πιο νοσταλγικό», ανέφερε.

Το νέο άλμπουμ του Μαρ με τίτλο «The Age of Everything», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Aφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο στο Θέατρο Δελφών Φρύνιχος

Bad Bunny: Έγραψε ιστορία ως ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα από περιοδείες

Το Μέγαρο Μουσικής στην Πνύκα – Καταχειροκροτήθηκαν μουσικοί, σολίστ και μαέστρος


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
madonna-new
ΣΙΝΕΜΑ

Μαντόνα: Ακυρώθηκε η βιογραφική της ταινία – Γιατί τα «έσπασε» με τη Universal Pictures

xania new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων για τον δολοφόνο της Σταυρούλα Λεβεντάκη 

takis_theodorikakos_alimos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης από τον Θεοδωρικάκο στο Νότιο Τομέα: 3.000 άτομα σε συγκέντρωση που έκανε στον Άλιμο

alfa_romeo_junior_ibrida_q4_42
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η φθηνότερη Alfa Romeo στην Ελλάδα είναι υβριδική με αυτόματο κιβώτιο και 8 χρόνια εγγύηση

PARAVAN_EKLOGES
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο παράδοξο από Interview: Αυτή τη φορά «ξέχασε» να κάνει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

anna aramo kassela adwnis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι τάσεις δείχνουν… δίπολο, η Διαμαντοπούλου και η τύχη του ΠΑΣΟΚ, η υπόθεση Αβραμόπουλου, το δίδυμο Κασσελάκη - Γεωργιάδη, ο isyriza παίζει μπάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 11:09
madonna-new
ΣΙΝΕΜΑ

Μαντόνα: Ακυρώθηκε η βιογραφική της ταινία – Γιατί τα «έσπασε» με τη Universal Pictures

xania new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων για τον δολοφόνο της Σταυρούλα Λεβεντάκη 

takis_theodorikakos_alimos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης από τον Θεοδωρικάκο στο Νότιο Τομέα: 3.000 άτομα σε συγκέντρωση που έκανε στον Άλιμο

1 / 3