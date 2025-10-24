Oasis: Η σπασμένη κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ πουλήθηκε έναντι 332.000 ευρώ

Η κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ, την οποία έσπασε ο αδελφός του, ο Λίαμ, το βράδυ που διαλύθηκαν οι Oasis, το 2009, πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο έναντι 289.800 λιρών (332.280 ευρώ) ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Propstore.

O Λίαμ Γκάλαχερ έσπασε την κατακόκκινη Gibson μέσα στο καμαρίνι του συγκροτήματος, στο φεστιβάλ Rock en Seine, κοντά στο Παρίσι. Έπειτα από αυτόν τον καυγά οι Oasis διαλύθηκαν και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να ξανανέβουν τα αδέλφια μαζί στη σκηνή, για μια περιοδεία που γνώρισε τεράστια επιτυχία.

🎸 La guitarra que rompió Liam Gallagher y marcó el fin de Oasis se vendió en Londres por 289 mil librashttps://t.co/u3Kg8ka5EG — @diario24horas (@diario24horas) October 24, 2025

Αν και η αρχική εκτίμηση ήταν στις 500.000 στερλίνες, η κιθάρα πουλήθηκε τελικά σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Αφού αποκαταστάθηκε το 2011, η κιθάρα είχε πουληθεί και πάλι σε δημοπρασία, το 2022 στο Παρίσι, έναντι 385.000 ευρώ.

Venden la guitarra de Noel Gallagher rota por su hermano Liam, de Oasishttps://t.co/OOx1hPgSVh pic.twitter.com/5PncO5W1PT — Cursor en la Noticia (@cursorenla) October 24, 2025

Στην ίδια δημοπρασία, χειρόγραφοι στίχοι του Νόελ Γκάλαχερ, μεταξύ των οποίων και του κομματιού Wonderwall, πουλήθηκαν έναντι 75.600 λιρών. Στην ίδια τιμή πουλήθηκαν επίσης τα γυαλιά ηλίου του Έλβις Πρίσλεϊ ενώ το διάσημο λευκό καπέλο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ του Smooth Criminal το 1988 πουλήθηκε για 50.400 λίρες.

Venden guitarra rota de Noel Gallagher por más de 380 mil dólares#ElTiempoMonclovahttps://t.co/KCMZrVeHMr — El Tiempo (@ElTiempo_Mx) October 24, 2025

Διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα του Ντέιβιντ Μπάουι, του Τζίμι Χέντριξ και άλλων θρύλων της μουσικής θα πουληθούν επίσης στη δημοπρασία, η οποία ολοκληρώνεται απόψε.

