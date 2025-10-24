search
24.10.2025 12:09

«Εκείνος κι Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά στο θέατρο Αργώ – Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα

24.10.2025 12:09
parastasi-new (2)

Μετά τη θερμή υποδοχή και το ζεστό χειροκρότημα του θεατρόφιλου κοινού σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Εκείνος κι Εκείνος» θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Αργώ, από τέλος Οκτώβρη μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.

Το φημισμένο και εμβληματικό έργο του σπουδαίου Έλληνα συγγραφέα Κώστα Μουρσελά «Εκείνος κι Εκείνος», είναι μια παραγωγή της θεατρικής εταιρίας Non Grata Productions, με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανωλάκου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα.

Το «Εκείνος κι Εκείνος» είναι ένας ύμνος στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και το ελεύθερο χιούμορ.

Μία κωμωδία «αναρχική» – «αλήτικη» – «ανατρεπτική». Μία κωμωδία υπεράνω σκέψεων, υπεράνω καταστάσεων, υπεράνω λογικής…

Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανωλάκου.

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

