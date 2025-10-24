Ανατριχίλα: Ο Bruce Springsteen επανακυκλοφορεί το «Nebraska» με τα… χαμένα τραγούδια (Audio)

Το 1982 o Bruce Springsteen κυκλοφόρησε έναν από τους πιο προσωπικούς, αλλά και ανατριχιαστικούς δίσκους του, το διαβόητο «Nebraska».

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε από τον ίδιο, με μια κιθάρα και μια φυσαρμόνικα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού του, σε ένα four track κασετόφωνο και κυκλοφόρησε με αυτή τη μορφή, με τη δισκογραφική να «καθαρίζει» απλώς λίγο τον ήχο. Το «Nebraska», γυμνό και σχεδόν σπαρτιατικό στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τη μουσική αποτελεί έναν από τους πιο δύσκολους δίσκους του «Boss».

Ο οποίος, ωστόσο, έκανε μια βουτιά στα αρχεία του και έδωσε στους απανταχού φανς του το Nebraska ’82: Expanded Edition (μέσω της Sony Music), ένα θησαυρό γεμάτο με άγνωστα και ακυκλοφόρητα κομμάτια. Είναι το όνειρο κάθε θαυμαστή. Κυκλοφορώντας τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και σε κουτί πέντε δίσκων, το Nebraska ’82: Expanded Edition συγκεντρώνει σόλο outtakes από εκείνη την εποχή και τις θρυλικές ηχογραφήσεις «Electric Nebraska», μια νέα ταινία με την πλήρη εκτέλεση του Nebraska, μια πρόσφατα κυκλοφορημένη έκδοση του «Born in the U.S.A.», ηχογραφημένη τον Απρίλιο του 1982 με τον Springsteen να συνοδεύεται από τους Max Weinberg και Garry Tallent, καθώς και μια αναδιαμορφωμένη έκδοση του αρχικού άλμπουμ του 2025.

«Πετάξαμε τα πλήκτρα και παίζαμε βασικά ως τρίο», αναπολεί ο Springsteen για το ανακαλυφθέν κομμάτι «Born in the U.S.A.», ένα τραγούδι που γράφτηκε κατά την περίοδο του Nebraska. «Ήταν κάτι σαν πανκ ροκαμπίλι. Προσπαθούσαμε να φέρουμε το “Nebraska” στον ηλεκτρικό κόσμο». Σε ένα ξεχωριστό προωθητικό βίντεο που συνοδεύει την κυκλοφορία, ο Springsteen παραδέχεται ότι συχνά τον ρωτούν για το «Electric Nebraska», στο οποίο συμμετέχουν οι Tallent, Weinberg, Danny Federici, Roy Bittan και Stevie Van Zandt. «Δεν υπάρχει “Electric Nebraska”. Δεν υπάρχει», λέει, σκεπτόμενος φωναχτά. Λάθος.

Έλεγξε, επανεξέτασε το αρχείο. «Εκεί ήταν», παρατηρεί. «Και ριζικά διαφορετικό από οτιδήποτε θυμόμουν». Η κυκλοφορία του άλμπουμ αναβλήθηκε κατά μία εβδομάδα, ώστε να συμπέσει με την κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας Springsteen: Deliver Me from Nowhere. Η βιογραφική ταινία, σε σκηνοθεσία του Scott Cooper και διανομή της 20th Century Studios, καταγράφει τη δημιουργία του άλμπουμ Nebraska του Springsteen και προβλήθηκε ως ταινία έναρξης στο AFI Fest στο Χόλιγουντ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Springsteen ήταν παρών για μια σύντομη εμφάνιση στο TCL Chinese Theater μετά την προβολή, όπου ευχαρίστησε τους καλεσμένους για την «υποστήριξη της ταινίας μας» και αστειεύτηκε λέγοντας «αυτή είναι η τελευταία μου βραδιά στον κινηματογράφο, θα μείνω στη μουσική».

Ο καλλιτέχνης, που έχει μπει στο Rock And Roll Hall of Fame, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να εκφράσει για άλλη μια φορά την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας μια «προσευχή». «Έχω περάσει 50 χρόνια ταξιδεύοντας ως ας πούμε μουσικός πρεσβευτής της Αμερικής και έχω δει από πρώτο χέρι όλη την αγάπη και τον θαυμασμό που έχουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για την Αμερική των υψηλότερων ιδανικών μας. Παρά το πόσο τρομερά επιζήμια ήταν η Αμερική πρόσφατα, αυτή η χώρα και αυτά τα ιδανικά αξίζουν να παλέψουμε για αυτά. Θέλω να στείλω αυτό ως προσευχή για την Αμερική, για την ενότητά μας. Όχι βασιλιάδες», σχολίασε, πριν ερμηνεύσει το «Land of Hope and Dreams».

