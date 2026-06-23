Πράσινη Αριστερά: «Καταστροφή και εκποίηση. Αυτή είναι η πολιτική τους»

Η ανακοίνωση της Πράσινης Αριστεράς για την καταστροφή των μηχανημάτων εκσκαφής και αργότερα την εκποίηση των θαλάμων ψύξης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

«Μετά το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων στον νομό Κοζάνης, έρχεται τώρα και η καταστροφή των μηχανημάτων εκσκαφής και αργότερα την εκποίηση των θαλάμων ψύξης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, σε κάποιον ιδιώτη για σκραμπλ.

Η περιουσία της ΔΕΗ (έστω αυτή που παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο) είναι κτήμα του Ελληνικού λαού, αφού αυτός τα πλήρωσε όλα αυτά.



Η καταστροφική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει ακάθεκτη το έργο της.

Εκποιεί και καταστρέφει την Δημόσια περιουσία, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει δρόμους και κάνει αναθέσεις στους φίλους της. Αυτό το λέει ανάπτυξη ή επενδύσεις.

Η αντιλαική παρέα, που λειτουργεί ως ακρίδα, δημιούργησε ένα μίγμα ενεργειακής πολιτικής που έφερε κακό στα νοικοκυριά και τρομακτικό πλούτο σε λίγους.



Η βίαιη απολιγνιτοποίηση της περιοχής, χωρίς σχέδιο και όραμα για το μέλλον, συνεχίζει να πλήττει την Δυτική Μακεδονία και επεκτείνεται και στις υπόλοιπες περιοχές.



Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ προτείνει:

1) Τα εργοστάσια της περιοχής να τεθούν για εθνικούς λόγους σε κατάσταση διατήρησης (mothballing) για 15-20 χρόνια αφού προηγουμένως έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί η μετάβαση στην απολιγνιτοποίηση της περιοχής.

2) Η περιοχή θα μπορούσε να δημιουργήσει:

α) αντλησιοταμιευτικά έργα,

β) μελλοντικά μονάδες υδρογόνου.

γ) παραγωγή εξαρτημάτων ΑΠΕ.

δ) μονάδες ανακύκλωσης πρώτων υλών.



Αυτές οι δραστηριότητες δημιουργούν περισσότερες μόνιμες τεχνικές θέσεις από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο».