THEON: Νέες παραγγελίες 70 εκατ. ευρώ και ενίσχυση της παρουσίας στα συστήματα του «στρατιώτη του μέλλοντος»

Νέες παραγγελίες ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η THEON International, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που καταγράφει η εταιρεία στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, σημαντικό μέρος των νέων συμβάσεων προέρχεται από τη γερμανική Rheinmetall στο πλαίσιο του προγράμματος «Στρατιώτης του Μέλλοντος» (Infanterist der Zukunft – IdZ) των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Στις νέες παραγγελίες περιλαμβάνονται επίσης δεσμευτικές συμφωνίες και δικαιώματα αγοράς για προϊόντα του οικοσυστήματος A.R.M.E.D., το οποίο αποτελεί τη νέα πλατφόρμα ψηφιακών εφαρμογών της εταιρείας για τον σύγχρονο στρατιώτη.

Η διοίκηση της THEON εκτιμά ότι ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον παραγγελίες μέσα στο έτος μέσω πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς που προβλέπονται στο πρόγραμμα IdZ, στο οποίο η εταιρεία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον τομέα της ψηφιακής όρασης και των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για στρατιωτική χρήση.

Με τις νέες συμβάσεις, η αξία των παραγγελιών που εξασφάλισε η εταιρεία κατά το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώνεται σε περίπου 153 εκατ. ευρώ, ενώ προστίθενται επιπλέον δικαιώματα αγοράς ύψους 27 εκατ. ευρώ. Συνολικά από τις αρχές του έτους οι νέες παραγγελίες ανέρχονται σε περίπου 223 εκατ. ευρώ, ενώ τα πρόσθετα δικαιώματα αγοράς φθάνουν τα 68 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η εμπορική δραστηριότητα θα επιταχυνθεί περαιτέρω κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ιδιαίτερα προς το τέλος του τέταρτου τριμήνου, ακολουθώντας την παραδοσιακή εποχικότητα της αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα επαναβεβαιώνει τον στόχο της για το 2026, σύμφωνα με τον οποίο οι νέες παραγγελίες θα υπερβούν την αξία των τιμολογήσεων, διατηρώντας τον δείκτη book-to-bill πάνω από τη μονάδα.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της THEON, Philippe Mennicken, δήλωσε ότι οι νέες παραγγελίες επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των πελατών στις τεχνολογικές δυνατότητες της εταιρείας και ενισχύουν τη θέση της στα συστήματα στρατιώτη νέας γενιάς.

Οι νέες συμβάσεις έρχονται σε μια περίοδο έντονης επιχειρηματικής κινητικότητας για την εταιρεία. Την προηγούμενη εβδομάδα η THEON ανακοίνωσε μνημόνιο συνεργασίας με τη γαλλική Safran για τη δημιουργία κοινοπραξίας στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων. Η υπό σύσταση εταιρεία προβλέπεται να ελέγχεται κατά 51% από τη THEON και κατά 49% από τη Safran, ενώ μέρος των δραστηριοτήτων της αναμένεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε συμφωνία αποκλειστικότητας για την εξαγορά της γαλλικής HGH Systèmes Infrarouges, σε αποτίμηση περίπου 300 εκατ. ευρώ. Η HGH εξειδικεύεται σε ηλεκτροοπτικά και υπέρυθρα συστήματα, καθώς και σε τεχνολογίες εντοπισμού και αντιμετώπισης drones. Σύμφωνα με τη διοίκηση της THEON, η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας και να δημιουργήσει συνέργειες μέσω της αξιοποίησης προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα διαμορφωθεί προσωρινά κοντά στις τρεις φορές και θα υποχωρήσει σταδιακά σε περίπου 2,5 φορές έως το 2027.

Παράλληλα, η THEON συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της σε νέες τεχνολογικές αγορές μέσω επενδύσεων στις εταιρείες MERIO και Twin Prime, με στόχο τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της σε συστήματα που βασίζονται σε πλατφόρμες και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της.

Η εταιρεία, η οποία αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ευρωπαϊκούς ομίλους στον τομέα των συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης, επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, σε μια περίοδο αυξημένων αμυντικών δαπανών και σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων από τις χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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