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23.06.2026 16:26

Το live των Ημισκούμπρια στο Release Athens Festival ένωσε διαφορετικές γενιές (vid.) – Πώς η Allwyn απογείωσε μια μαγική μουσική εμπειρία

23.06.2026 16:26
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Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

30 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση και 10 χρόνια μετά την τελευταία, τα Ημισκούμπρια ανέβηκαν ξανά στη σκηνή και χάρισαν στους χιλιάδες θαυμαστές τους μία ακόμα μουσική βραδιά που θα τους μείνει αξέχαστη.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από διαφορετικές γενιές, συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Νερού, στο Release Athens Festival, για να τραγουδήσουν τις ρίμες που έχουν μετατραπεί σε διαχρονικές ατάκες και να αποθεώσουν τη σατιρική πλευρά της μουσικής.

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

Η Allwyn «ζέστανε» το κοινό πριν τα Ημισκούμπρια

Από αυτό το πολυαναμένομενο, sold out live των Ημισκούμπρια δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει η Allwyn, χορηγός του φεστιβάλ για 4η διαδοχική χρονιά, η οποία έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn

Λίγο πριν αρχίσει το show, πολλοί ήταν εκείνοι που έγιναν για λίγο…πρωταγωνιστές τραγουδώντας τα αγαπημένα χιτ των Ημισκούμπρια στο ειδικό karaoke setup της Allwyn, ενώ ακριβώς δίπλα είχαν την ευκαιρία να αποτυπώσουν αυτές τις στιγμές σε φωτογραφίες σε ένα ξεχωριστό photobooth.

Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού ενημερώθηκαν και για το Υπεύθυνο Παιχνίδι στο ειδικό stand της Allwyn, όπου μπορούσαν να συμμετέχουν και σε ένα γρήγορο κουίζ και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα.

Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn
Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn
Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn
Το VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού
Το VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού
Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn
Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn
Release Athens Festival

Δείτε το βίντεο:

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