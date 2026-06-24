Ο Γιώργος Σαμαράς…σκοράρει με πέναλτι στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr – Οι συλλεκτικές κάρτες Panini που άφησαν άφωνους Σωτηρακόπουλο και Madney

Σαν σήμερα στις 24 Ιουνίου 2014, ο Γιώργος Σαμαράς εκτελούσε το πέναλτι που έστελνε την Εθνική Ελλάδος στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

12 χρόνια μετά, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού πιάνει ξανά την ιστορική εκείνη μπάλα στα χέρια του και τη φέρνει στο στούντιο του “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr.

Παρέα με τους Χρήστο Σωτηρακόπουλο και Χάρη Τάσσο (Madney), κάνει unboxing σε συλλεκτικές κάρτες Panini και ζωντανεύει αναμνήσεις από μια αναμέτρηση που έμεινε στην ιστορία.

Μιλά για το πώς κατέληξε ο Φερνάντο Σάντος να τον επιλέξει για την εκτέλεση του πέναλτι, περιγράφει την ψυχολογία του όταν έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα, ενώ οι δύο παρουσιαστές θυμούνται πώς έζησαν εκείνες τις στιγμές.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ποια ομάδα θεωρεί φαβορί να κατακτήσει το εφετινό Παγκόσμιο και ποια ομάδα ξεχωρίζει ως έκπληξη.

Το πέμπτο και τελευταίο επεισόδιο του “Out of the Box Stories” επεφύλασσε επιπλέον και δύο μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του unboxing, με ένα αυτόγραφο ενός θρύλου του ποδοσφαίρου και μια κάρτα μοναδική σε ολόκληρο τον κόσμο που άφησαν παρουσιαστές και καλεσμένο άφωνους.

Δείτε ολόκληρο το 5ο επεισόδιο του “ Out of the Box Stories ”:

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