«Αρχεία της Μάλτας και Μεσογειακά Δίκτυα» στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ – 4ο Ερευνητικό Εργαστήριο «Λίνος Πολίτης»

Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο (ΙΠΑ) του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) συνεχίζει με συνέπεια τη συμβολή του στην επιστημονική έρευνα, παρουσιάζοντας το 4ο Ερευνητικό Εργαστήριο «Λίνος Πολίτης».

Η φετινή διοργάνωση, σε συνεργασία με τον Γιάννη Στογιαννίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, φέρει τον τίτλο «Αρχεία της Μάλτας και Μεσογειακά Δίκτυα: Ελληνική κινητικότητα, θαλάσσιες ανταλλαγές και διαπεριφερειακές διασυνδέσεις (16ος–19ος αιώνες)», και επικεντρώνεται στην ανάδειξη των πρωτογενών πηγών ως θεμελιώδους εργαλείου για τη βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας της Μεσογείου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου, και ώρα 18.00, στην έδρα του ΙΠΑ.

Το φετινό Εργαστήριο στρέφει το ενδιαφέρον του στα εξαιρετικά πλούσια αρχεία της Μάλτας, τα οποία αποτελούν προνομιακό πεδίο για τη μελέτη της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής. Ένα εργαστήριο το οποίο θα μας ταξιδέψει από τη Μάλτα των Ιωαννιτών Ιπποτών και τα κουρσάρικα δικαστήρια έως τα εμπορικά δίκτυα της εποχής των επαναστάσεων.

Συνδυάζοντας αρχειακές και ιστορικές προσεγγίσεις, οι εισηγητές θα διερευνήσουν τα ζητήματα κινητικότητας, ναυτικής δραστηριότητας, νομικών πρακτικών και εμπορικών ανταλλαγών στη Μεσόγειο καλύπτοντας μια μακρά περίοδο από τον 16ο έως τις αρχές του 19ου αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, καθώς η Μάλτα αποτέλεσε σταυροδρόμι της κεντρικής και της ανατολικής Μεσογείου, παρήγαγε και διατήρησε ένα σημαντικό σώμα τεκμηρίων, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών αρχείων, δικαστικών υποθέσεων, διπλωματικής αλληλογραφίας και ιδιωτικών εμπορικών αρχείων.

Το Εργαστήριο αναδεικνύει την αναγκαιότητα μιας «πολυαρχειακής προσέγγισης», η οποία επιτρέπει την ανασύνθεση ενός σύνθετου διακρατικού δικτύου σχέσεων. Μέσα από τη μελέτη αυτών των πηγών, οι συμμετέχοντες θα αναδείξουν πώς οι διαδικασίες κυκλοφορίας και ανταλλαγής διαμόρφωσαν τον μεσογειακό κόσμο, προβάλλοντας μια Μεσόγειο που χαρακτηριζόταν από συνεχή κινητικότητα και αλληλεξάρτηση, πέρα από περιορισμένες εθνικές αφηγήσεις.

Μετά τον χαιρετισμό του Σταύρου Γριμάνη, Προϊσταμένου του ΙΠΑ-ΜΙΕΤ, θα μιλήσουν ο Δρ Γιάννης Στογιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Δρ Valeria Vanesio, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ο Καθηγητής Charles J. Farrugia, Γενικός Αρχειονόμος της Μάλτας, και η Δρ Δέσποινα Βλάμη, Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Οι εισηγήσεις καλύπτουν τις ελληνομαλτέζικες σχέσεις υπό το Τάγμα του Αγίου Ιωάννη, την ελληνική παρουσία στα αρχεία του Tribunal Armamentorum και τα μαλτέζικα εμπορικά δίκτυα των αδελφών Μπουδούρη κατά την εποχή των επαναστάσεων.

Το Εργαστήριο «Λίνος Πολίτης» είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ και στοχεύει στην προώθηση της έρευνας στα χειρόγραφα και τις πρωτογενείς πηγές ως εργαλεία για τη μελέτη και την επανερμηνεία της ελληνικής και της μεσογειακής ιστορίας.

Η συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τη Μάλτα και την Ελλάδα προσδίδει στη συνάντηση έναν έντονα διεθνή χαρακτήρα. Οι ανακοινώσεις αυτές δεν προσφέρουν απλώς νέα ιστορικά στοιχεία, αλλά ενθαρρύνουν τον διάλογο γύρω από τις σύγχρονες αρχειακές μεθοδολογίες και τη διαχείριση της κοινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για ερευνητές, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των αρχείων, ανακαλύπτοντας πτυχές της ναυτιλιακής και εμπορικής ιστορίας που διαμόρφωσαν το παρελθόν της Μεσογείου.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Τοποθεσία : Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ, Π. Σκουζέ 3, Αθήνα (Πλατεία Αγίας Ειρήνης)

: Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ, Π. Σκουζέ 3, Αθήνα (Πλατεία Αγίας Ειρήνης) Ημερομηνία : Τρίτη 30 Ιουνίου

: Τρίτη 30 Ιουνίου Ώρα: 18.00

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