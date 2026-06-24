Η SKAG συμμετείχε στον διάλογο για το μέλλον των εκτυπώσεων και συσκευασίας

Τις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τον κλάδο των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της συσκευασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, στους χώρους του Τυπογραφείου της Βουλής των Ελλήνων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επαγγελματικών φορέων.

Η SKAG έδωσε το «παρών» στην εσπερίδα με τίτλο «Εδώ είναι Τυπογραφείο!», η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Συσκευασίας, Εκτυπώσεων και Γραφικής Επικοινωνίας Pack Print Science, με στόχο την ανάδειξη των εξελίξεων που επηρεάζουν έναν κλάδο με σημαντική παρουσία στην ελληνική παραγωγική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο των εργασιών της εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της SKAG, Θεόδωρος Σκαγιάς, συμμετείχε σε θεματική συζήτηση αφιερωμένη στο παρόν και το μέλλον των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της συσκευασίας, καταθέτοντας απόψεις για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τομέα και τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογική εξέλιξη, την καινοτομία, τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων, καθώς και οι νέες απαιτήσεις που δημιουργεί το σύγχρονο παραγωγικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες στάθηκαν ιδιαίτερα στη σημασία της προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς, αλλά και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση λειτούργησε ως σημείο συνάντησης στελεχών της αγοράς και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, προσφέροντας χώρο για ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμό γύρω από τις εξελίξεις που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Η παρουσία της SKAG στην πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαχρονική συμμετοχή της εταιρείας στις εξελίξεις που αφορούν τον χώρο των γραφικών τεχνών και των εκτυπώσεων, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της για δράσεις που προωθούν τη γνώση, την καινοτομία και τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

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