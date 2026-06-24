(Σε ώρες Ελλάδος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ

04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1) / ΤΟΡΟΝΤΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

22:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

23:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ

20:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

04:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

19:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ

23:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

22:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ

06:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

21:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ

04:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

20:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

22:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ

19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ

23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ

04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ

22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ