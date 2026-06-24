Πειραιώς: Στο επίκεντρο η Ήπειρος με επενδύσεις, καινοτομία και νέα επιχειρηματικά σχέδια

Τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Πειραιώς στην αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο «Ήπειρος: οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα.

Ο επικεφαλής της τράπεζας παρουσίασε το αποτύπωμα της Πειραιώς στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι το δίκτυο της τράπεζας στην Ήπειρο περιλαμβάνει οκτώ καταστήματα, ενώ οι καταθέσεις προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις της περιφέρειας ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περισσότερες από 680 επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε, η εικόνα της περιοχής παραμένει ιδιαίτερα θετική και σε ό,τι αφορά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων, καθώς το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ο Χρήστος Μεγάλου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η τεχνολογία και η καινοτομία στην οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου, αναδεικνύοντας τη συνεργασία της Πειραιώς με τη Natech και τη δημιουργία της ψηφιακής τράπεζας Snappi, η οποία έχει την έδρα της στα Ιωάννινα.

Όπως ανέφερε, η Snappi έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για δραστηριοποίηση σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και έχει ξεκινήσει την εμπορική της ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ψηφιακή τράπεζα διαθέτει περίπου 200.000 χρήστες digital banking και περισσότερους από 130.000 ενεργούς πελάτες που πραγματοποιούν συναλλαγές, διατηρούν καταθέσεις και χρησιμοποιούν τραπεζικά προϊόντα.

Ο επικεφαλής της Πειραιώς υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, όπως η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής, εκτιμώντας ότι η σύνδεση της γνώσης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στις επενδυτικές προοπτικές της περιφέρειας, σημείωσε ότι η Ήπειρος διαθέτει πλέον ένα διευρυνόμενο φάσμα δραστηριοτήτων που δημιουργούν ευκαιρίες για χρηματοδότηση και ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε τους τομείς της καινοτομίας, της αγροδιατροφής και γαστρονομίας, της ενέργειας, των logistics και των μεταφορών.

Παράλληλα, στάθηκε στις νέες δυνατότητες που δημιουργούν οι μεγάλες υποδομές της περιοχής, όπως η Ιόνια Οδός και η Εγνατία Οδός, οι οποίες βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και ενισχύουν την ελκυστικότητα της Ηπείρου για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Όπως τόνισε, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει πλέον αφήσει πίσω του τις δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας και διαθέτει σημαντική ρευστότητα για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη ενός ευρέος και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε κάθε περιφέρεια θεωρείται κρίσιμο στοιχείο τόσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών όσο και για τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Μεγάλου, η Ήπειρος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που μπορούν να στηρίξουν μια τέτοια πορεία, συνδυάζοντας την παραγωγική δραστηριότητα με την καινοτομία και την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

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