Σχέδιο επιδότησης για το «κυνήγι» του λαγοκέφαλου: Τα σενάρια που θα εξεταστούν στη σύσκεψη που συγκαλεί ο Σχοινάς

Λύσεις για να εξολοθρευτούν οι λαγοκέφαλοι αναζητούν η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αλιείς και επιστημονικοί φορείς.

Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει την Κομισιόν ότι το ποσό της επιδότησης που έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο για το «κυνήγι» του λαγοκέφαλου δεν μπορεί πια να σταθεί ως κίνητρο στην Ελλάδα.

Αύριο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, συγκαλεί ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των αλιέων για την αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, όπως ο λαγοκέφαλος που απειλούν τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας και το θαλάσσιο οικοοσύστημα, αλλά και το κόστος των καυσίμων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλα ζητήματα του κλάδου.

Το σχέδιο της κυβέρνησης -το οποίο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει έγκριση- θέλει να επιδοτούνται οι αλιείς, όπως και στην Κύπρο, για να «κυνηγήσουν» τον λαγοκέφαλο, επιδοτούμενοι με τιμή που θα ξεπερνά τα 6 ευρώ το κιλό.

Η διαφορά του ελληνικού σχεδίου, σε σχέση με το κυπριακό, είναι ότι, ναι μεν τα ψάρια θα παραδίδονται για καύση σε υψικάμινο, όπως και στη Μεγαλόνησο, όμως εδώ, θα επιχειρηθεί να εστιαστεί το «κυνήγι» σε αναπαραγωγικές περιόδους, ώστε να προκληθεί η μεγαλύτερη δυνατή πίεση στους πληθυσμούς του λαγοκέφαλου, αν και είναι σαφές πως δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα (γεγονός λογικό εάν σκεφτεί ότι ένας λαγοκέφαλος μπορεί να γεννήσει ως και 1 εκατομμύριο αυγά το χρόνο).

Οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι

Στο τραπέζι πάντως, έχουν πέσει και άλλες, εναλλακτικές προτάσεις που εξετάζονται από την κυβέρνηση.

Για παράδειγμα, επιστημονικοί φορείς, όπως το Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών «Αρχιπέλαγος» έχουν προτείνει να επιδοτούνται οι επαγγελματίες αλιείς ώστε να σταματούν να ψαρεύουν και να μείνει η… φύση να κάνει το «ξεκαθάρισμα».

Δηλαδή να αυξηθεί ο αριθμός από τους κυνηγούς (είδος ψαριού που προτιμά πολύ το γόνο του λαγοκέφαλου), όπως η ζαργάνα, ο ξιφίας και άλλα ψάρια, η Καρέτα-καρέτα, καρχαριοειδή κ.α..

Αυτά θα αφεθούν, σύμφωνα με την επιστημονική πρόταση, να «κάνουν τη δουλειά».

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο έχει υπολογίσει τη ζημιά που κάνουν οι λαγοκέφαλοι στους αλιείς (σκίζοντας τα δίχτυα, καταστρέφοντας τον αλιευτικό εξοπλισμό κλπ) στα 6.000 ευρώ ετησίως, μαζί με τους επιστήμονες του «Δημόκριτου» και άλλους συνεργαζόμενους φορείς (IMBBC HCMR), συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕ «Lagomeal».

Το ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ενωση, έχει σκοπό να διαπιστωθεί επιστημονικά εάν και πώς μπορεί να απομακρυνθεί η τετραδοτοξίνη από τον λαγοκέφαλο για την παραγωγή ζωοτροφών.

Οι Ελληνες επιστήμονες λοιπόν, έχουν καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραχθεί ασφαλές ιχθυάλευρο από τον λαγοκέφαλο.

Δεν χρειάζεται πανικός

Οι επιστήμονες ζητούν να σταματήσει ο πανικός που έχει προκληθεί για τους λαγοκέφαλους.

Κι αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν, ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι για τους λουόμενους, όσο για το θαλάσσιο οικοσύστημα και το γεγονός ότι κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα τα ψάρια που αποτελούν τη βάση της μεσογειακής διατροφής εδώ και 3.000 χρόνια.

Οι επιστήμονες συμφωνούν πως οι λαγοκέφαλοι «εκπαιδεύτηκαν» να έχουν αυτές τις συμπεριφορές που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και σε μη ξενικά είδη, όπως οι καρέτα- καρέτα.

Όταν ένα είδος ταϊζεται στην ακτή, μαθαίνει ότι εκεί θα βρει εύκολη και γρήγορη τροφή. Και, όταν δεν του δοθεί τέτοια, θα δαγκώσει ό,τι μπερδέψει για τροφή, όπως για παράδειγμα ένα δάχτυλο.

Επιπλέον, τονίζουν οι επιστήμονες, είναι σπάνιες ως μηδενικές οι περιπτώσεις που τα ψάρια επιτίθενται «απρόκλητα».

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