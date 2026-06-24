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24.06.2026 14:23

Το πραγματικό κελί φυλακής που έγινε δημοφιλές… Airbnb στον Καναδά

24.06.2026 14:23
keli-airbnb
Photo: Airbnb/Rose Peloquin

Σε περίπτωση που κάποιος θα ήθελε να περάσει μια νύχτα σε φυλακή… οικειοθελώς και χωρίς ποινικό μητρώο, υπάρχει λύση: Στην αγροτική Μανιτόμπα του Καναδά, μια πρωτότυπη καταχώριση στο Airbnb προσφέρει ακριβώς αυτή την εμπειρία.

Το Jailhouse Airbnb δίνει στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να κοιμηθούν σε ένα πραγματικό πρώην κελί φυλακής, με σιδερένια κάγκελα και βαριές πόρτες, διαθέτοντας παράλληλα όλες τις σύγχρονες ανέσεις.

Από αστυνομικό τμήμα… τουριστικό κατάλυμα

Το ιδιόρρυθμο κατάλυμα βρίσκεται στη μικρή πόλη McCreary και στεγάζεται σε ένα παροπλισμένο αστυνομικό τμήμα. Σήμερα, ο χώρος λειτουργεί τόσο ως βραχυχρόνια μίσθωση όσο και ως η μόνιμη κατοικία των ιδιοκτητών.

«Το έχω διαμορφώσει ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετο μέσα στα 63 τ.μ. που υπάρχουν», δήλωσαν οι ιδικοτήτες. «Όταν ολοκληρώσουμε τη μετατροπή του δωματίου με το αλκοτέστ και τα δακτυλικά αποτυπώματα σε καθιστικό, θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερα άτομα. Προς το παρόν, η χωρητικότητα είναι για έξι επισκέπτες», συμπληρώνουν οι… δεσμοφύλακες.

Οι παροχές μέσα στα κελιά

Ο χώρος περιλαμβάνει δύο αυθεντικά κελιά που λειτουργούν ως υπνοδωμάτια, με τα πραγματικά κάγκελα να παραμένουν στη θέση τους. Επιπλέον, το κατάλυμα προσφέρει:

  • Πλήρως λειτουργική κουζίνα
  • Ανακαινισμένο μπάνιο με θερμαινόμενη κρεμάστρα για πετσέτες
  • Σύγχρονες ανέσεις σε έναν ελαφρώς ανατριχιαστικό χώρο
Photo: Airbnb/Rose Peloquin

Μια εναλλακτική πρόταση για bachelor πάρτι και εκδρομές

Οι ιδικοτήτες, μάλιστα, παρουσιάζουν την εμπειρία και ως μια πρακτική εναλλακτική λύση για τη διαμονή στην περιοχή, στοχεύοντας σε οικογένειες, καλεσμένους γάμων και παρέες για bachelor ή bachelorette πάρτι.

Η ψυχολογία πίσω από τον «σκοτεινό» τουρισμό

Αν και η πρακτικότητα παίζει ρόλο, οι ιδιοκτήτες παραδέχονται ότι η επιτυχία οφείλεται κυρίως στο ότι πρόκειται για ένα παλιό κρατητήριο.

Ο παράγοντας της περιέργειας αγγίζει την ίδια ανάγκη που οδηγεί τους ταξιδιώτες σε στοιχειωμένα σπίτια ή θεματικά ξενοδοχεία: την έξαψη του αλλόκοτου και του καινούργιου, μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:39
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